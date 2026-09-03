이석연 국민통합위원장 사퇴…“정권에 충성하기 위해 공직 나선 것 아냐”

지난해 9월 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국민통합위원회 위원장 취임식에서 국민의례를 하고 있는 이석연 위원장. 뉴시스

이재명 대통령의 더불어민주당 탈당을 요구하는 등 정부·여당의 국정 기조에 쓴소리를 이어왔던 이석연 대통령직속 국민통합위원장이 취임 1년 만에 사퇴의 뜻을 전했다.

이 위원장은 3일 자신의 페이스북에 “국민통합위원장직에서 물러난다”며 오는 9일 자로 직을 내려놓겠다고 밝혔다.

이 위원장은 사퇴 배경으로 현 정부와의 입장 차이를 꼽았다. 그는 “지난 1년간 비록 짧은 기간이었지만 국민 각자가 지닌 다름과 차이를 인정하고 헌법적 가치를 바로 세우는 바탕에서 국민통합을 이루려 나름 뛰었다”면서도 “국민통합에 관한 이 정부의 생각과 철학이 저와는 많이 다르다는 것을 알았다”고 밝혔다.

이어 “제가 다시 공직에 나선 것은 헌법에 충성하기 위해서지 정권에 충성하기 위한 것이 아니었다”며 “이런 상황에서 이제 대통령의 뜻에 따라 물러나고자 한다”고 덧붙였다.

행정고시와 사법시험에 모두 합격한 헌법연구관 출신의 이 위원장은 이명박 정부에서 법제처장을 지낸 보수 성향 법조인이다. 이 대통령이 국민통합 행보의 상징으로 지난해 9월 초대 위원장에 전격 발탁했으나, 취임 이후 주요 현안마다 현 정권과 거듭 이견을 보이며 균열이 이어졌다.

특히 그는 최근 여권이 추진하는 법왜곡죄 신설과 검찰 보완수사권 폐지 움직임, 조희대 대법원장 등 사법부를 향한 여권의 공세에 강하게 반대 목소리를 냈다. 지난달 18일에는 MBC ‘100분 토론’에 출연해 “민주당 전당대회가 끝났으니 당은 새 지도부에 맡기고 대통령은 국민의 대통령으로 돌아와 초당적 입장에서 국정을 운영하라”고 공개 건의해 여권 내에서 거센 반발을 사기도 했다.

이 위원장은 대통령을 향한 마지막 당부도 남겼다. 그는 “대통령께 바라는 것이 있다면 제가 그간 때로는 결례를 무릅쓰면서까지 말씀드렸던 직언을 국정운영 과정에서 그 편린이나마 반영해 주셨으면 하는 것”이라며 “제 뜻을 제대로 펼치지 못하고 물러나 국민 여러분께 송구스러운 마음을 금할 수 없다”고 적었다.

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