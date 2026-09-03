김종철 신임 경찰청장 직무대행, 전국 경찰 지휘부 회의 주재 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니

김종철 신임 경찰청장 직무대행을 비롯한 지휘부가 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 경찰 헌장을 낭독하고 있다. 이제원 선임기자

김종철 신임 경찰청장 직무대행을 비롯한 지휘부가 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 경찰 헌장을 낭독하고 있다.

김종철 신임 경찰청장 직무대행아 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 발언을 마친뒤 인사하고 있다. 이제원 선임기자

김종철 신임 경찰청장 직무대행이 취임 첫날인 3일 전국 경찰 지휘부를 한자리에 불러 모아 사실상 대국민 반성문을 발표했다. 김종철 신임 경찰청장 직무대행은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의 슬로건은 '경찰이 부족했습니다. 뼈저린 반성과 철저한 쇄신으로 경찰을 기본부터 다시 세우겠습니다'이다.

김종철 신임 경찰청장 직무대행을 비롯한 지휘부가 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 경찰 헌장을 낭독하고 있다. 이제원 선임기자

김 대행은 회의 모두발언에서 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 경찰이 제 역할을 다하지 못했고, 소중한 가족의 생사를 애타게 기다리던 분들의 절박한 호소에도 제대로 응답하지 못했다"고 말했다. 취임 구상이나 정책 비전을 제시하기에 앞서 반성과 사죄부터 했다.

김종철 신임 경찰청장 직무대행아 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 발언을 하고 있다. 이제원 선임기자

특히 잇단 부실 대응을 일선 경찰관 개인의 일탈로만 돌리지 않고 지휘부와 조직 전체의 책임을 규명하겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.

김종철 신임 경찰청장 직무대행을 비롯한 지휘부가 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. 이제원 선임기자

김 대행은 "경찰에 유리한 사실만을 설명하지 않겠다"며 "잘못이 확인되면 누구의 잘못인지, 지휘·감독 책임은 어디에 있는지 국민 앞에 투명하게 밝히겠다"고 말했다.

회의에서는 실종사건의 접수부터 초기 대응, 수색·수사, 보고·지휘와 종결에 이르는 전 과정을 재점검하기로 했다. 진행 중인 전국 실종사건 점검에서 부적절한 업무 행태가 확인되면 지위와 직급을 막론하고 책임을 물을 방침이다.

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