이승협 경기북부경찰청장 취임… “경찰활동의 중심은 도민”

이승협 신임 경기북부경찰청장이 3일 취임해 “모든 경찰 활동과 정책의 지향점을 도민에게 두겠다”고 밝혔다.

이 청장은 이날 취임사를 통해 “접경지역의 안보와 수도권의 역동적인 민생을 동시에 책임지는 경기북부경찰청에서 새로운 여정을 시작하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “도민의 평온한 일상을 지키는 것이 우리가 해야 할 일”이라고 강조했다.

이승협 신임 경기북부경찰청장이 3일 취임해 “모든 경찰 활동과 정책의 지향점을 도민에게 두겠다”고 밝혔다.

그는 경기북부가 고양·남양주 등 대도시와 신도시부터 포천·가평·연천 등 도농복합지역, 접경지역까지 다양한 치안 환경을 갖추고 있다고 설명했다.

이에 따라 △도민 중심의 경찰 활동 △현장이 주도하는 치안 △공정하고 책임 있는 법 집행을 주요 운영 방향으로 제시했다.

특히 실종과 가정폭력, 스토킹 등 주민의 생명·안전과 직결된 사건에 대해서는 부서와 관할의 벽을 넘어 신속하게 대응할 것을 주문했다.

이 청장은 “우리 업무 절차가 끝났다고 해서 도민의 위험까지 끝난 것은 아니다”며 “‘내가 할 일을 다 했는가’에서 한 걸음 더 나아가 ‘그 도민의 위험이 실제로 해소됐는가’를 끝까지 살펴야 한다”고 말했다.

지역별 치안 여건에 맞춘 현장 중심의 대응도 강조했다. 그는 “대도시와 신도시, 산업지역과 농촌, 접경지역에 똑같은 방식의 치안 활동을 적용할 수는 없다”며 “경찰서와 지구대·파출소가 지역의 위험과 주민 요구를 스스로 찾아내고 지역 실정에 맞는 해법을 만들어야 한다”고 밝혔다.

이를 위해 현장에 더 많은 권한과 자율성을 부여하고, 상급기관은 현장의 판단을 존중하며 지원하겠다고 약속했다. 불필요한 보고와 형식적인 업무를 줄여 일선 경찰관들이 주민을 만나고 현장을 살피는 데 더 많은 시간과 역량을 투입하도록 하겠다는 방침이다.

공정한 법 집행과 조직의 책임도 당부했다. 이 청장은 “누구의 사건인지에 따라 법 집행의 기준이 달라져서는 안 된다”며 “법과 원칙, 적법 절차를 지키고 전문성을 높여 국민이 경찰의 판단과 수사 결과를 신뢰하도록 해야 한다”고 말했다. 이어 “해야 할 일을 외면하는 데에는 엄정하되, 해야 할 일을 용기 있게 하는 경찰관에게는 조직이 가장 든든한 버팀목이 되겠다”고 덧붙였다.

이 청장은 경찰대 행정학과 7기로 1991년 경위로 임용됐다. 미국 카네기멜론대에서 정책학 석사, 성균관대에서 행정학 박사 학위를 받았다. 경기 과천경찰서장과 경찰청 피해자보호담당관·국제협력과장, 서울경찰청 안보수사부장, 경찰청 국가수사본부 안보수사국장, 대구경찰청장, 경찰청 범죄예방대응국장 등을 역임했다

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