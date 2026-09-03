환율, 기업 달러 매도세에 ‘수직낙하’… 연말 반등 가능성

3일 원·달러 환율이 장중 1350원대 중반까지 내려가는 등 최근 두 달 사이 200원 가까이 수직낙하했다. 외환 전문가들은 당분간 원화 강세가 이어지겠지만, 글로벌 국채 금리 쇼크 등으로 환율이 다시 반등할 가능성이 열려 있다고 봤다. 환율 하락이 체감물가에 미치는 영향도 미미할 것이라는 분석이다.

3일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 뉴시스

◆1300원 중반대 환율 당분간 이어질 듯



3일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 오전 10시29분 1355.9원까지 내려갔다. 이는 지난해 7월3일(1353.8원) 이후 최저치로, 환율이 1360원 밑으로 내려간 것도 지난해 7월4일(1358.2원) 이후 처음이다. 최근 환율은 수출업체의 네고(달러 매도) 물량이 이어지는 가운데 수입업체의 결제 수요는 받쳐주지 못하면서 연일 하단을 낮추고 있다.



문정희 KB국민은행 수석이코노미스트는 “원·달러 환율의 최근 200주 이동평균선이 1380원이기에 위·아래로 1340∼1420원가량에서 움직일 수 있다”며 “하단이 더 내려갈 수 있지만 미국 금리 인상 가능성, 중동전쟁 불확실성, 외국인 투자자 순매도 등이 남아 있기에 연말까지 1340∼1420원을 상·하단으로 본다”고 밝혔다.



이낙원 NH농협은행 FX파생전문위원은 “기술적 분석에 근거할 때 단기 하단은 1350원으로 보고 있으나 물량 쏠림이 지속되면 하단이 깨질 가능성도 있다”며 “최근 기술적 반등 없이 일방향으로 빠진 장이기에 어느 정도 저가 매수세가 나올 것으로 본다”고 밝혔다.



하반기 환율이 다시 1400원 이상으로 올라설 가능성도 여전하다. 외국인 투자자에 대한 배당, 국내 수입기업의 결제 수요, 서학개미 해외 투자, 미국 기준금리와 글로벌 국채 금리 등 환율 상방 요인이 다양하게 잠재해 있다.



민경원 우리은행 연구원은 “삼성전자의 대규모 현금 배당이 예정돼 있고 외국인이 배당금을 받아 국내에 재투자할 것 같지 않은 데다 수출 업체들이 7·8월 고환율에 (달러를) 많이 던져서 최근 반도체 기업을 제외하면 대부분 기업이 관망 추세”라며 “정부와 반도체 기업 등의 대미투자도 남아 있기에 환율이 우상향할 것”이라고 내다봤다. 이유정 하나은행 연구원은 “고유가가 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책으로 파급된다면 아직 환율이 위로 갈 가능성은 열려 있다”고 말했다. 이낙원 위원도 “환율 하단에 근접했다고 판단되면 수입기업의 환전 수요가 다시 들어올 수 있어 연말에는 환율이 반등할 것”이라고 예상했다.



최근 글로벌 국채 금리 상승은 환율에 상·하방 양방향 요인으로 작용할 전망이다. 이유정 연구원은 “미 국채 금리가 오르는 것은 달러 강세 요인이지만 미 재정 건전성에 대한 우려는 달러 약세로 작용하고 있다”고 설명했다.

◆환헤지 상품·분할 매매 전략을



급격한 원화 강세로 수출입 업체들의 고심은 깊어지고 있다. 다만 반도체 수출은 물량 증가가 이어지고 있어서 원화 강세로 인한 부정적 효과는 제한적일 것으로 보인다. 환율이 내려가도 물가는 크게 낮아지지는 않을 것이란 전망이다. 문 수석이코노미스트는 “환율이 올라가면 물가 영향이 큰 반면 떨어졌을 때는 수입물가 하락으로 물가 하방 압력이 생기나 소득 증대로 수요측 압력도 생기기에 경제주체들의 체감 물가에 큰 영향은 없을 것”이라고 설명했다.



전문가들은 원화 강세 시기에는 달러 관련 상품에 대해 환헤지와 분할 매매 등을 해야 한다고 조언했다. 민 연구원은 “해외 상장지수펀드(ETF)라면 자동 환헤지가 되는 상품을 선택하는 것이 낫다”고 했다. 투자자 입장에선 해외 투자 확대 기회가 될 수 있다. 최규호 한화투자증권 연구원은 “달러도 괜찮지만, 엔화 자산에 대한 투자를 고민해 볼 만한 시점”이라며 “앞으로 엔화 강세 압박이 나올 것을 감안하면, 일본의 산업·금융 등 가치주 관련 주식에 주목할 필요가 있다”고 말했다.

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