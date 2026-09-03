트럼프 “韓·日 알래스카 LNG 간다” 또 언급

도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트와 관련해 한국과 일본을 또다시 언급했다.



트럼프 대통령은 2일(현지시간) 백악관에서 기자들에게 “일본과 한국이 있다. 이 모든 사람이 연료를 싣고, 석유를 싣고, 파이프라인을 건설하고, 그 밖의 모든 일을 하기 위해 알래스카로 가고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령의 발언은 이 지역 연방 상원의원 선거에서 3선에 도전하는 댄 설리번 공화당 상원의원을 돕기 위해 “알래스카로 갈 것”이라고 밝히면서 나왔다. 설리번 의원은 매리 펠톨라 민주당 후보와 함께 최근 예비선거를 통과했다. 이들은 선호투표제 방식으로 치러지는 결선에서 맞붙는데, 팽팽한 접전이 예상된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 공화당 의원들과 함께한 만찬 행사 중 연설을 하고 있다. 워싱턴=EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 “도널드 트럼프만큼 알래스카를 도운 사람은 아무도 없다. 우리는 수십억달러를 투자했고, 수조달러의 가치를 창출했다”고 하더니 한국과 일본의 ‘알래스카행’을 거론했다.



트럼프 대통령의 발언은 자신이 지난 1월20일 미국과 두 나라의 무역 합의를 소개하면서 발표한 “아시아로 천연가스를 수출하기 위한 알래스카 파이프라인 프로젝트”를 가리킨 것으로 보인다. 당시 트럼프 대통령은 이 프로젝트를 언급한 뒤 “한국·일본과 (무역) 합의를 타결하면서 우리는 전례 없는 수준의 자금을 확보했다”고 강조했다.



미국과의 무역 합의를 통해 25%이던 상호관세를 15%로 낮추는 대신 한국이 3500억달러, 일본이 5500억달러 규모의 대미 투자를 이행하기로 약속한 데 대한 설명이었다.



알래스카 LNG 프로젝트는 트럼프 대통령의 핵심 국정 과제 중 하나로, 트럼프 행정부는 한·일의 대미 투자금이 투입될 가능성을 거론해왔다. 알래스카 노스슬로프 지역에서 추출한 천연가스를 약 1300여㎞의 가스관을 신설해 앵커리지 인근 부동항인 니키스키까지 운반해 액화한 뒤 수요지로 공급하는 것이 주요 내용이다. 다만 한국 정부는 기업들에게 투자를 촉구하기 위해서는 수익성이 담보돼야 한다는 입장이다.

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