한화오션, 1.5조 컨테이너선 수주 잭팟

한화오션이 대만 양밍해운으로부터 1조5000억원대 규모의 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선 6척을 수주했다. 지난해 첫 계약 이후 약 1년 만의 추가 수주다.

대만 현지에서 한화오션 김희철 대표이사(왼쪽에서 세 번째)와 양밍해운 차이 펑밍 회장(〃 두 번째)을 비롯한 양사 관계자들이 계약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

3일 한화오션에 따르면 이번 계약 금액은 1조5527억원이다. 수주한 선박은 1만3650TEU(1TEU=20피트 컨테이너) LNG 이중연료추진 컨테이너선으로, 거제사업장에서 건조돼 2029년 하반기까지 순차 인도 예정이다. 양밍해운은 지난해 9월에도 한화오션에 1만5880TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 7척을 발주했다. 양사는 당시 처음으로 신조 계약을 맺었고 이번에 추가 물량까지 계약한 것이다.



이번 선박에는 한화오션이 자체 개발한 고망간강 기반 Type-B LNG 연료탱크가 적용된다. LNG는 영하 163도 안팎에서 액체 상태를 유지하는 만큼 저장 탱크의 내구성이 중요한데, 고망간강은 극저온에서도 강도와 인성을 유지하면서 기존 니켈 합금강이나 알루미늄보다 비용 경쟁력이 높다는 게 한화오션 측의 설명이다.



한화오션은 지난 1일 초대형가스운반선(VLGC) 3척에 이어 이번 계약까지 더해 이달 들어 약 2조원어치 물량을 수주했다. 올해 누적 수주액은 약 70억7000만달러다.

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