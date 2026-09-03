“바람을 가르며 파도 위를…” 제11회 새만금컵 국제 요트대회 9일 팡파르

바람을 타고 수면 위를 가르는 요트들이 변산 앞바다를 수놓는다. 전북 부안에서 국내외 선수들이 기량을 겨루는 국제 요트대회가 열려 해양 레포츠의 역동적인 매력을 선보인다.

지난해 새만금컵 국제 요트대회에 참가한 각국 선수들이 바람을 이용해 힘차게 바닷물을 가르며 질주하고 있다. 부안군 제공

부안군은 제11회 새만금컵 국제 요트대회(비치 게임)가 오는 9일부터 13일까지 5일간 변산해수욕장 일원에서 개최한다고 3일 밝혔다.

전북도요트협회가 주최·주관하고 해양수산부와 전북도, 부안군이 후원하는 이번 대회에는 일본과 태국, 미국 등 11개국에서 150여명의 국내외 선수단이 참가한다. 선수들은 150척의 요트를 타고 변산 앞바다에서 열띤 경쟁을 펼친다.

올해 대회는 변화하는 해양 레포츠 흐름을 반영해 포뮬러카이트를 비롯한 6개 종목으로 진행한다. 바람의 힘을 이용해 수면 위를 빠르게 질주하는 역동적인 경기부터 정교한 조타와 세일링 기술을 겨루는 종목까지 다양한 경기가 이어져 관람객들에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.

전북 부안 앞바다에서 지난해 열린 새만금컵 국제요트대회에서 각국 출전 선수들이 바람의 힘을 이용해 수면 위를 빠르게 질주하는 포뮬러카이트 경기를 펼치고 있다. 부안군 제공

특히 선수들의 경기뿐 아니라 관광객이 직접 해양레포츠를 경험할 수 있는 프로그램도 마련됐다. 방문객들은 카이트(연날리기) 체험에 참여하며 바다와 바람을 활용한 해양레포츠를 가까이에서 즐길 수 있다. 가족 단위 관광객에게는 경기 관람과 체험을 함께 즐기는 기회가 될 것으로 보인다.

개회식은 11일 오후 5시 변산해수욕장 특설 무대에서 열리며, 폐회식은 대회 마지막 날인 13일 오후 3시 진행한다.

부안군은 대회 기간 선수단과 관광객이 안전하게 행사를 즐길 수 있도록 경기장 주변 안전관리와 대회 지원에 나설 계획이다.

권익현 부안군수는 “아름다운 변산해수욕장에서 세계 각국의 선수들이 기량을 겨루는 뜻깊은 자리가 마련됐다”며 “참여 선수단과 방문객 모두가 안전하게 경기를 즐기고 부안의 매력을 만끽할 수 있도록 대회 지원과 안전 관리를 만전을 기할 것”이라고 말했다.

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