“다시 웃으며 만나자”…소시 유리, SM과 25년 동행 끝내며 눈물

소녀시대 유리가 25년간 인연을 이어온 SM엔터테인먼트를 떠나며 마지막 인사를 전했다. 그는 오랜 시간 함께한 회사와 동료들에게 감사의 마음을 전하며 눈물을 보이기도 했다.

유리는 지난 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 SM엔터테인먼트에서 마지막 시간을 보내는 모습을 담은 사진과 영상을 공개했다.

유리는 “2001년 연습생으로 입사해서 어느덧 25년이 흘렀다. 나 유리를 키워주시고 아껴주시고 사랑해주셔서 감사했다”라고 적었다. 이어 “우린 또 함께할 것이니 다시 웃으며 만나자. 사랑한다, SM. 안녕히 계시라”고 덧붙였다.

유리 사회관계망서비스(SNS) 캡처

유리는 자신과 함께 일한 회사 직원들에게 작별 선물도 준비했다. 앞서 유리는 최근 가장 비싼 소비를 묻는 질문에 “나를 위해 일해주신 우리 회사분 들께 드릴 작별 선물”이라고 말한 바 있다.

마지막 인사를 나누던 유리는 결국 눈물을 보였다. 반면 한 손을 들고 밝게 웃는 모습을 담은 이른바 ‘퇴사 짤’도 공개하며 작별을 유쾌하게 마무리했다.

유리는 2001년 SM엔터테인먼트 연습생으로 입사한 뒤 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔했다. ‘다시 만난 세계’, ‘Gee’, ‘소원을 말해봐’ 등 히트곡을 내며 그룹의 전성기를 함께했고, 이후 드라마 ‘피고인’, ‘보쌈-운명을 훔치다’, ‘굿잡’과 영화 ‘돌핀’, 예능 ‘더 존: 버텨야 산다’ 등에 출연하며 배우와 방송인으로도 활동했다.

앞서 SM엔터테인먼트는 지난달 7월31일 유리와 논의 끝에 8월 31일자로 전속계약을 종료하기로 합의했다고 밝혔다. 유리는 개인 전속계약은 끝났지만 소녀시대 멤버로 그룹 활동은 이어갈 예정이다.

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