황금빛 해바라기 물결 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

3일 경기 연천군 호로고루 유적지에서 열린 ‘제11회 연천 장남 통일바라기 축제’를 찾은 관광객들이 활짝 핀 해바라기를 감상하며 걷고 있다. 이번 축제는 6일 까지 열린다. 연천=이재문 기자

3일 경기 연천군 장남면 호로고루 유적지 일대에 활짝 핀 해바라기를 찾은 시민들이 꽃밭을 거닐며 가을 정취를 즐기고 있다. 시민들은 노란 해바라기 사이에서 사진을 찍거나 발걸음을 멈추고 꽃을 바라보며 추억을 남겼다.

3일 경기 연천군 호로고루 유적지에서 열린 ‘제11회 연천 장남 통일바라기 축제’를 찾은 관광객들이 활짝 핀 해바라기를 감상하며 걷고 있다. 이번 축제는 6일 까지 열린다. 연천=이재문 기자

이날 개막한 ‘제11회 연천 장남 통일바라기 축제’는 오는 6일까지 호로고루 유적지 일원에서 열린다. 축제는 통일과 평화를 상징하는 해바라기를 주제로 2014년부터 이어져 왔다.

3일 경기 연천군 호로고루 유적지에서 열린 ‘제11회 연천 장남 통일바라기 축제’를 찾은 관광객들이 활짝 핀 해바라기를 감상하며 걷고 있다. 이번 축제는 6일 까지 열린다. 연천=이재문 기자

3일 경기 연천군 호로고루 유적지에서 열린 ‘제11회 연천 장남 통일바라기 축제’를 찾은 관광객들이 활짝 핀 해바라기를 감상하며 걷고 있다. 이번 축제는 6일 까지 열린다. 연천=이재문 기자

축제장에는 해바라기를 비롯해 백일홍과 코스모스 등이 어우러진 꽃 정원이 조성됐다. 올해는 이상고온과 폭염으로 해바라기 개화 시기가 예년보다 빨라지면서 축제 일정도 앞당겨졌다.

3일 경기 연천군 호로고루 유적지에서 열린 ‘제11회 연천 장남 통일바라기 축제’를 찾은 관광객들이 활짝 핀 해바라기를 감상하며 걷고 있다. 이번 축제는 6일 까지 열린다. 연천=이재문 기자

임진강변에 자리한 호로고루는 사적 제467호로 지정된 고구려 성곽 유적이다. 황금빛 해바라기밭 너머 고구려 유적과 임진강 풍경이 펼쳐져 매년 축제 기간 가족과 연인, 사진 애호가들의 발길이 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지