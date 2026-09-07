뱀부랩, 추석 맞아 네이버 공식 스토어에서 3D 프린터 할인 프로모션

데스크톱 3D 프린터 브랜드 뱀부랩이 9월 7일부터 22일까지 네이버 공식 스토어에서 ‘뱀부랩 추석 세일’을 진행한다.

세일 기간 동안 뱀부랩 네이버 공식 스토어에서 A1M, A1, P1, P2 시리즈 구매 시 즉시 할인이 적용되며, N+ 스토어 앱 전용 쿠폰도 최대 7만 원까지 제공될 예정이다.

별도 쿠폰 혜택도 마련됐다. 스토어 알림 받기를 설정하면 5000원 할인 쿠폰이 지급되고, 첫 구매 고객이 3D 프린터를 구매하면 1만5000원 할인 쿠폰이 추가로 제공된다.

리뷰 작성 고객을 대상으로 한 경품 이벤트도 함께 열린다. 추석 세일 기간 동안 네이버 공식 스토어에서 3D 프린터 제품을 구매한 후 포토 또는 영상 리뷰를 남기면 추첨을 통해 A1 Combo, A1 mini Combo 등을 증정한다. 리뷰 이벤트는 9월 28일까지 진행된다.

‘뱀부랩 추석 세일’은 9월 7일 0시부터 22일 오후 11시 59분까지 네이버 공식 스토어에서 진행된다.

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