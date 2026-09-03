교도관 5명 중 1명 정신건강 ‘위험’… 과밀수용에 ‘번아웃’

전국 교정공무원 5명 가운데 1명꼴로 우울과 자살 생각, 외상 후 스트레스 등 정신건강 문제 ‘위험군’에 해당하는 것으로 나타났다. 교도관을 비롯한 교정공무원들의 스트레스 최대 원인으로는 교도소 과밀 수용에 따른 과중한 업무량과 인력 부족 문제가 꼽혔다.

3일 법무부의 ‘2026년 교정공무원 정신건강 실태분석’ 결과에 따르면 조사에 참여한 교정공무원 9122명 중 1829명(20.1%)이 마음건강 요인 10개 중 1개 이상에서 위험군에 속했다. 실태분석은 격년 주기로 실시한다. 올해는 5월11일부터 6월7일까지 4주간 진행했다.

한 교도소 내부의 모습. 뉴시스

응답자들의 전반적인 정신건강 수준을 살펴보면 수면 문제(8.66점), 번아웃(7.85점), 단절감(7.55점) 순으로 평균점수가 높았다. 위험군 요인별로는 알코올 중독(7.7%), 우울(6.4%), 자살 생각(5.9%), 외상 후 스트레스(5.8%) 중독 경향성(5.3%) 순이었다.

특히 자살 경험 요인에서는 일반 성인과 비교해 자살 계획 경험률은 약 2.4배, 자살 시도 경험률은 약 1.7배 높은 것으로 파악됐다.

연령대별로는 40대에서 전반적인 마음건강 문제가 두드러졌고, 30대는 중독 경향성, 50대는 외상 후 스트레스 위험군 비율이 상대적으로 높았다.

직무 스트레스의 요인으로는 ‘과밀수용으로 인한 과중한 업무량과 인력 부족’이 55.0%, ‘수용자 인권을 우선하는 분위기’가 37.8%, ‘폐쇄된 근무환경’이 27.8%로 각각 집계됐다. ‘수용자의 민원이나 고소·협박’(21.9%), ‘거칠고 난폭한 수용자 관리’(17.3%) 등도 지목됐다.

특히 과밀수용으로 인한 과중한 업무량과 인력 부족 문제는 2024년도 조사 때 50.1%가 같은 응답을 한 것에 비해 4.9%포인트 증가했다.

법무부는 이번 실태분석 결과를 바탕으로 올해 도입한 마음건강검진 등 예방적 지원을 강화하는 한편, 기존 긴급 심리지원과 찾아가는 심신케어, 직무스트레스 관리 프로그램 등 교정공무원의 트라우마 치유와 회복 탄력성 강화를 위한 지원을 확대해 나갈 계획이라고 설명했다.

이홍연 교정본부장은 “교정공무원의 정신건강은 단순히 개인의 심리적 건강을 관리하는 차원을 넘어 안전한 교정시설 운영과 직무수행의 질을 좌우하는 중요한 요소”라며 “정기적인 실태조사를 통해 교정공무원의 정신건강 상태를 지속적으로 점검하고 실효적인 지원정책을 마련하는 한편, 현재 추진 중인 교정공무원 처우개선과 교정시설 과밀화 해소에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

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