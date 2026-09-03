김동완 "무심코 던진 말에 무지성 공격…PTSD까지 얻게 돼"

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 온라인상에서 받는 비난에 대한 생각을 밝혔다.

김동완은 2일 자신의 소셜미디어에 "현실에서는 수 명, 수십 명을 상대하다가 온라인에서는 수백, 수천 명 이상이 나를 보고 있다는 걸 알게 되고, 무심코 던진 말에 무지성 공격이 들어오는 걸 경험하게 된다"고 적었다.

이어 "그때 '에이, 내가 뭐라고' 하는 안일한 생각으로 차단을 망설이는 순간, 당신 안의 여리고 여린 마음은 지속적인 상처를 통해 변형을 일으키게 된다"고 했다.

또 "위축되고 예민해져서, 마치 현실에도 그런 정신 나간 사람들만 있는 것 같다는 착각에 빠지고, 더 나아가서는 PTSD(외상후스트레스장애)를 얻게 된다"고 덧붙였다.

김동완은 최근 여러 사회적 이슈에 대한 자신의 생각을 소셜미디어를 통해 밝혀왔다.

지난달에는 유튜버 박위가 KTX에서 하차하던 중 사고를 당한 CCTV 영상을 공개한 것과 관련해 "나는 이번 일의 속사정을 다 알지 못한다. 다만 일반인 한 사람이 뉴스에 오르기까지 걸리는 시간이 너무 짧아졌다는 것은 알 것 같다"고 밝혔다.

이후 비난이 이어지자 "저는 박위 씨와 아무 친분도 이해관계도 없다"며 "고의 없이 실수하고 현장에서 사과까지 한 사회복무요원이 비난에 노출된 상황도 가볍게 보지 않는다"고 설명했다.

<뉴시스>

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