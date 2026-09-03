‘국내 1위’ 반도체 검사장비 기업 티에스이, 대구에 ‘반도체 검사 디자인센터’ 설립 [지방자치 투데이]

국내 1위 반도체 검사장비 기업인 티에스이(TSE)가 대구에 ‘반도체 검사 디자인센터’를 설립한다.

대구시는 3일 대구시청 산격청사에서 티에스이, 경북대, 계명대와 투자 협약 및 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 티에스이는 2030년까지 대구테크노파크에 최신 설계 장비 등 300억원을 투자하고, 연구개발(R&D) 인력 150명을 신규 채용해 ‘반도체 검사 디자인센터’를 운영할 예정이다.

왼쪽부터 신일희 계명대 총장, 추경호 시장, 권상준 회장, 허영우 경북대 총장이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

대구시는 티에스이의 성공적인 사업 안착을 위해 입주공간 확보, 채용 지원, 지역 대학과의 산학협력 연계 등 전방위적인 지원에 나선다. 또한 이번 채용이 반도체 인재의 지역 정착으로 이어질 것으로 보고, 비수도권 최대 인재양성 도시라는 강점을 살려 반도체 기업유치에도 속도를 낼 계획이다. 경북대와 계명대는 기업 맞춤형 인력양성, 채용연계형 교육과정 개발 등 산학협력을 통해 티에스이의 안정적인 사업 확장을 뒷받침하기로 했다.

1994년 충남 천안에서 설립된 티에스이는 경북대 전자공학과 출신의 권상준 회장이 창업한 기업이다. 현재 시가총액 3조원을 바라보는 글로벌 중견기업으로 성장했다. 특히 반도체 검사의 3대 핵심 하드웨어인 프로브카드, 테스트 소켓, 인터페이스 보드를 동시에 개발∙생산하는 세계 유일의 ‘반도체 검사 통합 솔루션’ 기업이기도 하다.

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 에이엠디(AMD), 인텔, 티에스엠씨(TSMC) 등 글로벌 정보 기술 대기업(빅테크), 조립생산(파운드리) 등에 핵심 검사 부품을 공급하고 있다. 앞서 티에스이는 지난해 12월에도 대구의 우수한 반도체 인재 생태계에 주목해 대구테크노파크 내에 대구회로설계센터를 개소한 바 있다. 이번 대구 투자 결정은 안정적인 설계 인력 확보를 위한 전략적 결단으로, 권 회장의 대구 사랑과 후배 양성에 대한 열망의 결실이기도 하다.

권 회장은 “지역에서 배출되는 우수한 인재를 믿고 대구에 반도체 검사 디자인센터 설립 투자를 결정할 수 있었다”며 “이번 투자를 통해 수도권 편중 인력난을 극복하고 대구를 반도체 검사 설계의 핵심 거점으로 육성해 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

추경호 대구시장은 “글로벌 반도체 테스트 솔루션 시장을 선도하는 티에스이가 대구에 연구개발 거점을 확대하고 지역 대학과 인재 양성까지 함께하게 되어 매우 뜻깊다”며 “대구에서 반도체를 공부한 청년들이 고향에 정착하여 세계적인 설계 전문가로 성장할 수 있도록 행정적∙정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지