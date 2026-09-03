노브레인 황현성 "현대고 후배 노홍철과 어울리며 성적 수직 하락"

노브레인 황현성이 노홍철과의 인연을 공개했다.

2일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 노브레인 이성우, 황현성이 출연했다.

방송에서 학창 시절 학업 성적에 관한 이야기를 나눴다.

이성우는 "저는 공부를 너무 못했다. 공부를 안 했고 너무 못했다"고 학창시절을 고백했다. 황현성은 "전 공부를 굉장히 잘했다"고 밝혔다.

그러나 황현성은 "근데 고등학교 2학년 때부터 수직으로 하락했다"고 덧붙였다. 그는 "그때까지는 음악을 해도 (공부를) 놓지 않고 있었는데, 노홍철과 어울리면서 성적이 (떨어졌다)"고 했다.

황현성은 노홍철과 현대고 선후배 사이였다. 그는 "제가 1년 형이다. 홍철이가 저희 집에 놀러왔다가 제가 아버지에게 맞는 모습을 홍철이가 봤다. 아버지가 당시 엄하셔서 홍철이가 놀러왔는데 음악 크게 틀고 공부 안 하니까 제가 아버지에게 불려나가서 신나게 두들겨 맞는 걸 홍철이가 방문 틈으로 본 적 있다"고 전해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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