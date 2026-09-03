류승수, 배용준 통 큰 선물 공개 “딸 돌잔치에 T사 주얼리 풀세트”

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

배우 류승수가 절친한 사이로 알려진 배용준의 통 큰 선물과 따뜻한 미담을 공개했다.

지난 2일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 오마이걸 미미가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서는 류승수와 배용준의 오랜 인연이 언급됐다. 류승수는 드라마 ‘겨울연가’를 통해 배용준과 인연을 맺은 뒤 일본에서도 한류 스타로 주목받았던 당시를 회상했다.

유세윤은 류승수를 두고 “한류 1세대인데 한때 욘사마와 어깨를 나란히 했다고”라고 말했다. 류승수는 “그 정도는 아니다. 그렇게 얘기하면 미안하다”면서도 “‘겨울연가’ 때 배용준, 최지우, 박용하, 박솔미하고 넘버 파이브 정도”라고 너스레를 떨었다.

일본에서 여전히 ‘겨울연가’의 인기를 체감한 일화도 공개했다. 류승수는 “작년에 교토에 가서 말차 찻집을 갔다. 그런데 뒤에서 ‘용국상’이라고 부르면서 난리가 났다”며 “25년 전 드라마인데 아직도 알아보시더라. 아직도 저를 기억하고 ‘겨울연가’를 기억하시는구나 싶었다”고 말했다.

배용준의 전성기 시절을 떠올리며 남다른 우정을 드러내기도 했다. 류승수는 “식당에서 나오면 일본 팬들이 엄청 몰려 있었다. 정신을 차려보니 내가 배용준을 보호하고 있었고, 어느 순간에는 차까지 대신 운전하고 있었다”고 밝혔다.

이어 “가끔 배용준 매니저에게 연락이 왔다. 광고 촬영장에 와달라고 해서 갔더니 용준이가 화가 나 있더라”며 “누구 때문에 기분이 상했는지 확인하고 분위기를 풀어주곤 했다”고 당시를 회상했다.

계속해서 배용준의 이름이 언급되자 류승수는 “용준이가 이거 보면 기분이 어떨지 모르겠다. 내가 일부러 얘기하는 것도 아니다”라며 웃었다.

그러면서 “한국 오면 전화 좀 달라. 저번에 너 안 받더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

특히 이날 방송에서는 배용준의 통 큰 선물 이야기가 공개돼 눈길을 끌었다. MC들이 배용준에게 덕을 본 것이 무엇이냐고 묻자 류승수는 “우리 딸 돌잔치 때 유명한 명품 브랜드 T사 주얼리를 박스로 선물해줬다”고 답했다.

이어 “팔찌, 목걸이, 반지 등 풀세트였다”고 설명해 출연진들을 놀라게 했다. 배용준의 또 다른 미담도 이어졌다. 류승수는 “‘겨울연가’ 촬영 당시에는 추우니까 전 스태프에게 N사 내복을 돌렸다”고 전했다.

류승수는 ‘겨울연가’ 촬영 당시 자신을 위로해줬던 배용준의 모습도 떠올렸다. 그는 “‘겨울연가’가 첫 드라마라 감독님께 많이 혼났다”며 “그때 용준이가 유일하게 내 편을 들어줬다. 왜 그렇게 화를 내냐며 위로해줬다”고 말했다.

이어 “그때 정말 눈물이 날 뻔했다”며 오랜 시간이 지난 지금까지도 배용준에게 고마운 마음을 간직하고 있음을 드러냈다.

한편 류승수와 배용준은 ‘겨울연가’를 통해 인연을 맺은 이후 오랜 시간 친분을 이어오고 있는 것으로 알려졌다.

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