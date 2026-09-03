한화오션, 대만 양밍해운서 컨테이너선 6척 수주

한화오션이 대만의 세계적인 해운사 양밍해운으로부터 대규모 친환경 컨테이너선 수주를 따내며 기술력과 건조 역량을 입증했다.

첫 신조 계약을 맺은 지 불과 1년 만에 이뤄진 대형 후속 발주다.

김희철(오른쪽 세 번째) 한화오션 대표이사와 차이 펑밍(오른쪽 네 번째) 양밍해운 회장을 비롯한 양사 관계자들이 계약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

한화오션은 양밍해운으로부터 1만3650TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 6척을 총 1조 5527억원 규모에 수주했다고 3일 밝혔다.

해당 선박들은 한화오션 거제사업장에서 건조돼 2029년 하반기까지 순차적으로 선주 측에 인도될 예정이다.

이번 수주는 양밍해운이 지난해 9월 1만5880TEU급 LNG 이중연료 컨테이너선 7척을 발주하며 한화오션과 첫 물꼬를 튼 지 1년 만에 거둔 성과다.

글로벌 주요 선사가 단기간 내 동일한 조선소에 연속으로 대규모 물량을 맡기는 것은 드문 사례로 한화오션의 공정 관리 능력과 설계·생산 기술력에 대한 높은 신뢰를 보여준다.

양밍해운이 다시 한화오션을 선택한 핵심 배경에는 차별화된 친환경 선박 기술이 있다.

이번 선박에는 한화오션이 독자 개발한 '고망간강 기반 Type-B LNG 연료탱크'가 탑재된다.

고망간강은 기존 니켈 합금강이나 알루미늄 대비 가격 경쟁력이 뛰어나면서도 영하 163도의 극저온 환경에서 견고한 강도를 유지해 LNG 연료탱크의 경제성과 안전성을 동시에 확보할 수 있는 신소재다.

또한 최신 선형 최적화 기술을 적용해 운항 연비와 적재 효율을 극대화했다.

이를 통해 선사는 연료비 등 운항 비용을 대폭 절감하는 동시에 강화되는 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에도 효과적으로 대응할 수 있게 된다.

현재 글로벌 컨테이너선 시장은 선복 확대를 넘어 노후 선박 교체와 친환경 선대 전환 중심으로 재편되고 있다.

한화오션은 검증된 친환경 기술을 바탕으로 고부가가치 선박 중심의 선별 수주 전략을 이어나갈 방침이다.

김희철 한화오션 대표이사는 “첫 프로젝트로 쌓은 신뢰가 대규모 후속 수주로 이어졌다”며 “차별화된 기술과 품질 경쟁력을 더욱 높여 파트너십을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지