경북 예천 소 농장 2곳서 구제역…위기경보 '심각' 상향

경북 예천군 소 농장 2곳에서 구제역이 발생했다. 이에 방역당국은 예천군의 구제역 위기경보를 '심각' 단계로 높이고 인접 지역에 24시간 일시이동중지 명령을 내리는 등 방역관리를 강화한다.

구제역 중앙사고수습본부는 감염항체(NSP) 검출 농장 대상으로 예찰 검사를 실시하던 중 소 농장 2곳에서 항원 양성축 32두를 확인했다고 3일 밝혔다.

이에 따라 올해 국내 구제역 발생은 총 11건으로 늘었다. 지난 1~2월 강화·고양에서 3건, 7월 예천에서 6건이 발생한 데 이어 이달 예천에서 2건이 추가됐다.

중수본은 발생 지역인 예천군의 구제역 위기경보를 '관심'에서 '심각'으로 상향했다.

예천을 제외한 전국 지역도 '관심'에서 '주의' 단계로 높였다. 이번 발생 농장은 기존에 NSP가 검출돼 이동제한 등 관리를 받아온 곳이다.

예천군과 인접한 안동·의성·상주·문경·영주시, 충북 단양군 등 6개 시군의 우제류 농장과 도축장·사료공장 등 축산관계시설에는 이날 오전 10시부터 4일 오전 10시까지 24시간 일시이동중지 명령을 발령했다.

해당 시설과 차량을 일제 소독·세척하고 농식품부와 검역본부 등의 중앙점검반을 투입해 방역조치 이행 실태도 점검한다.

발생 농장은 정밀·임상검사 결과 백신 항체양성률이 높고 임상증상이 없는 점을 고려해 감염이 확인된 양성 개체 32마리만 처분할 계획이다.

예천군 전체 우제류 농장 1515호에서 사육 중인 11만7253마리와 인접 시군 소·염소 농장 6330호의 31만8489마리를 대상으로는 구제역 긴급접종과 임상검사를 실시한다.

전국 우제류 사육농장에 대해서도 전화 예찰 등을 진행한다.

아울러 예천군과 인접한 6개 시군의 우제류 농장과 축산시설·차량에 대해 광역방제기·방역차 등 69대를 동원해 농장과 주변 도로에 대해 집중 소독·세척한다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 "추석을 앞두고 경북 예천지역에서 구제역이 발생한 엄중한 상황으로 구제역 확산 방지를 위해 관계기관·지방정부는 신속한 가축처분, 정밀검사, 집중 소독 등 방역조치에 총력을 기울여달라"고 당부했다.

이어 "특히 예천군 우제류 긴급접종 및 전국의 소·염소 일제접종 시 누락개체가 없도록 빠짐없이 백신접종 등 방역관리에 철저를 기해달라"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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