용혜인, 비례대표 논란에 “청문회에서 말하겠다”

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 3일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문을 듣고 있다. 연합뉴스

용혜인 성평등가족부 장관 후보자는 3일 여야에서 이어지는 비례대표 의원직 사퇴 요구에 대해 “인사청문회에서 상세히 말씀드리겠다”며 기존 입장을 되풀이했다.

용 후보자는 이날 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 취재진에게 이같이 밝혔다.

용 후보자는 ‘이재명 정부에 부담을 주는 것 아니냐’, ‘의원직을 내려놓지 않는 것이 정당 국고보조금 때문인 것이 맞느냐’ 등 질문에는 별다른 답변을 하지 않았다.

용 후보자는 전날 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하면서도 의원직을 내려놓지 않는 것이 특혜라는 지적이 있다는 물음에 “여러 의견이 있고 많은 걱정과 우려가 있음을 나도 경청하고 있다”면서도 청문회 준비를 잘하겠다는 취지로 말한 바 있다.

청와대는 용 후보자를 둘러싼 각종 논란과 관련해 인사청문회를 통해 소명할 기회가 주어져야 한다는 입장을 밝혔다.

청와대 관계자는 지난 1일 춘추관에서 기자들과 만나 용 후보자와 관련해 “인사청문 과정을 통해서 세간의 질문과 의구심에 대해서는 소명할 기회가 있어야 하지 않을까 싶다”고 말했다.

그러나 용 후보자를 둘러싼 비판이 잇따르고 있다. 송영길 의원은 라디오 인터뷰에서 “장관을 시키는데 국회의원까지 계속하겠다는 것은 누가 보더라도 욕심”이라며 “민심이 수용하기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

이광재 의원도 “장관을 하고 싶으면 국회의원직을 사퇴하는 게 낫다”고 했다.

야당은 지명 절차 자체를 문제 삼았다. 안철수 국민의힘 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 용 후보자의 겸직 방침을 두고 “알고도 지명했다면 특권에 함께 찌든 공범이요, 몰랐다면 국민의 눈높이를 망각한 무능”이라고 지적했다.

한편 현행 국회법상 국무위원의 국회의원직 겸직은 가능하지만, 비례대표 의원이 장관으로 입각할 경우 의원직을 내려놓고 다음 순번 후보자가 승계하는 것이 그동안 정치권의 관례로 여겨져 왔다.

반면 용 후보자는 장관에 임명되더라도 비례대표 의원직을 유지하겠다는 입장을 밝혔다.

용 후보자는 지난달 31일 페이스북을 통해 “연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황”이라며 “개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지