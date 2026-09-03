부산시, 예인선 전복·침몰사고 총력 대응…재난안전대책본부 가동

부산시가 오륙도 인근 해상에서 발생한 예인선 전복·침몰사고 수습을 위해 재난안전대책본부를 가동하고, 가용 인력과 장비를 총동원해 실종자 수색과 피해자·가족 지원에 나섰다.

전재수 부산시장이 3일 오전 시청 재난안전대책본부에서 예인선 전복·침몰사고 관련 대책회의를 주재하고 있다. 부산시 제공

부산시는 3일 오전 시청 재난안전대책본부에서 전재수 시장 주재로 대책회의를 열고 사고 피해 상황과 구조·수색 진행 상황을 점검했다.

시는 사고 발생 직후인 전날 오후 2시21분 긴급 상황판단회의를 개최한 데 이어 재난안전대책본부를 구성하는 등 신속한 대응체계에 들어갔다. 또 예인선 선사가 위치한 동구와 함께 재난안전대책본부를 운영하면서 사고 해역 인근 남구와 해운대구에 재난현장 통합지원본부를 설치해 현장 지원에 나서고 있다.

이날 회의에서는 사고 수습을 위해 가용 인력과 장비를 총동원한 구조활동과 실종자 가족 지원 방안 등이 집중 논의됐다.

시는 피해자와 가족 지원을 위해 시 간부들로 구성된 ‘1대1 피해자 가족전담팀’을 가동한다. 전담팀은 사고 수습 현황과 대응 조치, 각종 지원 사항 등을 가족들에게 안내하고 있다. 재난심리회복지원도 병행한다. 피해자와 가족을 대상으로 맞춤형 심리상담과 ‘마음구호 프로그램’을 제공할 예정이다. 외국인 피해자를 위한 지원체계도 가동한다. ‘부산형 외국인 재난안전망’을 활용한 부산 재난대응 통역단을 통해 긴급 통역 서비스를 제공하는 등 피해자별 맞춤형 지원에 나설 계획이다.

전재수 시장은 전날 오후 9시20분 부산해양경찰서를 찾아 사고 수습 상황을 보고받고 실종자 수색과 구조에 최선을 다할 것을 당부했다. 또 시와 구·해양수산부·해경 등 관계기관 간 긴밀한 공조와 피해 선원 유가족 및 실종자 가족 지원에 행정력을 집중할 것을 지시했다.

전 시장은 “정부와 부산시, 구·해경 등 관계기관 간 강력한 공조 체계를 유지하고 시의 행정력을 총동원해 사고 수습과 실종자 수색에 만전을 기해달라”며 “재난피해자 가족에 대한 지원을 원스톱으로 꼼꼼하게 챙길 수 있도록 재난피해자지원센터 준비에도 소홀함이 없도록 해달라”고 강조했다.

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