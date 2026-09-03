국내 게임사 노쇼는 피했다… 크래프톤, 지스타 참가 하기로

국내 대형 게임사들이 참가 결정 소식을 알리지 않으면서, 자칫 ‘외국 게임사’들의 축제가 될뻔한 지스타가 최악의 상황을 면했다. 게임 빅4인 3N(넥슨, 엔씨, 넷마블)1K(크래프톤) 중 크래프톤이 지스타 참가를 결정했다.

크래프톤(대표 김창한)은 11월 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 ‘지스타(G-STAR) 2026’에 참가한다고 3일 밝혔다. 올해 참가를 결정하면서 크래프톤은 2017년부터 10년 연속 지스타에 참가하게 됐다. 크래프톤 관계자는 “매년 지스타를 통해 주요 타이틀과 신작을 소개하고, 게임 시연과 다양한 참여형 콘텐츠를 선보여 왔다”며 “올해도 국내 이용자들과의 접점을 이어갈 것”이라고 설명했다.

크래프톤 CI. 크래프톤 제공

지난 10년간 지스타 출품 라인업도 게임 포트폴리오의 확대와 함께 꾸준히 다양해졌다. 기존 주요 IP부터 개발 중인 신작까지 여러 장르의 작품을 출품하며, 이용자들이 현장에서 각 게임의 핵심 재미와 플레이 경험을 직접 확인할 수 있도록 했다.

올해도 벡스코 제1전시장 BTC관에 부스를 마련한다. 출품작과 부스 구성, 현장 프로그램 등 세부 내용은 추후 공개할 예정이다.

크래프톤이 참가를 결정하면서 다른 게임사들의 향방에도 관심이 쏠린다. 올해 국내 대형 게임사들은 ‘게임스컴’과 ‘차이나조이’, ‘도쿄게임쇼’와 같은 글로벌 전시 행사는 활발히 참여하는 반면, 지스타 행사 참여에는 미온적인 반응을 보여 “국내 행사를 외면한다”는 비판을 받아왔다. 게임업계 관계자는 “시간이 남아있어 아직 (참여 여부를) 고민중인 게임사가 많을 것”이라며 “국내 최대 게임행사를 완전히 외면하기는 힘들 것”이라고 전했다.

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