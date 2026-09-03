'박근혜 세월호 행적' 보도 전 산케이지국장, 日CIA 전문관 기용

박근혜 전 대통령의 세월호 참사 당일 행적에 의혹을 제기해 명예훼손 혐의로 재판받았던 가토 다쓰야 일본 산케이신문 전 서울지국장이 '일본판 중앙정보국'(CIA) 전문관에 기용됐다.



3일 현지 언론에 따르면 일본 정부는 지난 1일 가토 전 지국장을 국가정보국 내각정보분석 전문관으로 임명한다고 밝혔다.



다카이치 사나에 내각은 총리를 의장으로 정보수집·분석의 사령탑 역할을 하는 국가정보회의를 신설하면서 실무를 맡는 국가정보국을 지난 7월 출범시켰다.

가토 다쓰야 일본 산케이신문 전 서울지국장. 연합뉴스TV 제공

가토 전 지국장은 2014년 산케이 신문 인터넷판에 게시한 칼럼 기사에서 세월호 참사 당일 박 전 대통령이 정윤회 씨와 함께 있었다는 의혹을 제기하면서 두 사람이 긴밀한 남녀관계인 것처럼 표현했다가 불구속기소 됐다.



서울중앙지법은 2015년 기사에 부적절한 면이 있지만 민주주의 사회에서 언론의 자유 보호 영역에 포함된다며 무죄를 선고했다.



법원은 기사 내용이 박 전 대통령에 관한 허위 사실 적시로 개인의 명예를 훼손한 것은 맞지만 공인인 대통령의 명예를 훼손한 것은 아니라고 판단했다.



검찰이 한일 관계 개선을 위해 선처해 달라는 정부의 요청을 바탕으로 항소를 포기하며 1심 판결이 확정됐다.



그는 무죄 확정 뒤 일본으로 귀국해 '왜 나는 한국에 이겼나, 박근혜 정권과의 500일 전쟁'이라는 책을 내 한국의 사법 체계를 비판했고 2021년 국가정보국 전신인 내각정보조사실에 합류해 내각심의관 등으로 일했다.



요미우리신문은 그가 한반도 정세 분석 등의 업무를 맡을 것으로 보인다고 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지