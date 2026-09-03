李 대통령 “취임 때와 비교하면 상전벽해”…‘연 수출 1조달러’ 전망

이재명 대통령이 올해 연간 수출액 1조달러 달성 전망 기사를 사회관계망서비스(SNS)에서 공유하고 “지난해 취임 당시와 비교하면 상전벽해”라고 2일 강조했다.
이 대통령은 이날 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 글을 올려 “현장의 기업인, 노동자, 공직자들이 한마음 한뜻으로 전력질주해준 결과”라며 이같이 밝혔다.
이 대통령이 공유한 기사는 같은 날 산업통상부가 발표한 ‘8월 수출입동향’ 등을 인용하며, 우리나라 수출이 3개월 연속 900억달러를 상회했고 남은 4개월도 월 평균 800억달러 이상만 기록하면 연간 수출액 1조달러 기록을 세울 수 있다고 보도했다.
산업통상부에 따르면 8월 수출은 지난해 같은 기간보다 68.7% 증가한 982억5000만달러를 기록했다. 올해 8월까지의 누계 수출은 지난해 연간 수출(7093억달러)의 약 98%인 6934억달러로, 남은 4개월 동안 3066억달러 수출액을 기록하면 1조달러를 넘어선다.
글로벌 주요국들이 인공지능(AI) 데이터센터 건립에 박차를 가하는 등 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 기록 달성 가능성이 높고, 수출 1조달러 기록이 현실로 나타나면 수출 글로벌 4강 진입이 가시권이라는 내용도 포함됐다. 정부도 수출 1조달러가 불가능하지는 않다는 입장으로 알려졌다.
이 대통령은 SNS에서 “아직 갈 길이 멀다”며 “잠재성장률 3% 복귀, 국민소득 5만달러는 한참 더 달려야 한다”고 말했다.
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