기본소득당, 용혜인 남편 논란에 “당내 논의 거쳐 사무총장 임명”

기본소득당이 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 남편 관련 논란에 “당내 논의를 거쳐 사무총장에 임명됐다”는 입장을 밝혔다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

기본소득당은 2일 “제1차 상무위원회는 창당 직후 첫 회의로, 당내 논의를 거쳐 사무총장 임명 절차를 밟게 된 것”이라며 “인선은 당시 당헌에 따라 당내 의결 기구였던 전국운영위원회에서 최종적으로 인준됐다”고 강조했다.

이어 “당헌에 따라 제2차 상무위원회부터는 상임대표와 사무총장이 참석하고, 지역을 맡고 있는 일부 전국 위원들이 참관했다”면서 “용혜인 당시 상임대표가 21대 총선에 출마하기 위해 대표직을 사퇴하기 전까지 9차례의 상무위원회가 개최되는 동안, 전국운영위원회 역시 3차례 개최하며 당내 민주적인 의사 결정 절차를 밟았다”고 설명했다.

기본소득당은 “전 당원에게 회의 결과는 공개됐고 당시 사무총장은 전국운영위원회가 인준한 인선이었다”면서 “이를 두고 당시 사무총장이 용 후보자의 배우자라는 이유로 창당 초기의 모든 당적 결정을 ‘부부 회의’라 모독하는 보도에 유감을 표한다”고 했다.

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