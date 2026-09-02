포항 영일만산단에 신재생에너지 발전시설 세운다

경북 포항시 영일만일반산업단지에 신재생에너지 발전시설이 건립된다. 200억원이 투자되는 이곳에서 2030년까지 최대 40MW 발전 능력을 확보해 무탄소 청정 전력을 생산한다.

포항시는 2일 시청 중회의실에서 아문에너지와 흥해읍 영일만4일반산단에 200억원 규모의 신재생에너지 발전시설을 건립하는 투자양해각서를 체결했다고 밝혔다.

포항시는 2일 시청 중회의실에서 아문에너지와 흥해읍 영일만4일반산업단지에 200억원 규모의 신재생에너지 발전시설을 건립하는 투자양해각서를 체결한뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박칠용 포항시의회 건설도시위원장, 박용선 포항시장, 김기태 아문에너지 대표. 포항시 제공

이날 체결식에는 박용선 포항시장, 박칠용 포항시의회 건설도시위원장, 김기태 아문에너지 대표 등이 참석한 가운데 아문에너지의 투자계획 설명 및 협약서 서명이 진행됐다.

아문에너지는 GS건설과 미국 암모니아 발전기술 기업 아모지(AMOGY)가 공동 설립한 합작법인으로, 암모니아를 활용한 청정 발전 기술을 기반으로 수소·암모니아 에너지사업을 추진하고 있다.

특히 GS건설과 아모지는 지난해 ‘분산에너지 특화지역’ 사업자로 공동 선정된 만큼 분산에너지 특화지역으로 지정된 포항시와의 협력을 통해 청정에너지 산업 생태계 조성에도 시너지 효과가 기대된다.

협약에 따라 아문에너지는 2026년부터 2030년까지 5년간 영일만4일반산단 내 신재생에너지 부지 약 3000평에 200억원을 투자해 그린 암모니아 기반 수소 분산발전 설비를 구축한다.

이 설비를 통해 우선 1MW 규모의 전력 생산 테스트를 시작하고, 점진적으로 발전설비를 확대해 최대 40MW의 전력 생산 능력을 확보할 계획이다.

생산된 전력은 산업단지 입주기업과 한국전력 등에 공급해 산단의 안정적인 전력 수급에 기여할 것으로 기대된다.

이번 투자는 그린 암모니아 기반 수소 분산 발전이라는 차세대 에너지 기술의 실증과 사업화를 통해 포항의 분산에너지 산업 경쟁력을 높이는 계기가 될 전망이다.

아울러 관련 기업의 투자를 기반으로 영일만4일반산업단지를 첨단 에너지 기술과 산업이 집적된 미래형 산업단지로 육성하는 데도 힘을 보탤 것으로 기대된다.

김기태 아문에너지 대표는 “포항의 산업인프라는 차세대 수소 신기술의 실증과 상용화에 최적지”라며 “이번 투자를 바탕으로 그린 암모니아 기반 수소 분산발전 설비를 성공적으로 구축해 포항의 기업들에 안정적인 친환경 에너지를 공급하고 글로벌 수소 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

박용선 시장은 “이번 기업 유치를 계기로 포항이 차세대 친환경 첨단 에너지 산업의 우수 사례가 되길 기대한다”며 “기업의 성공이 포항의 성공이라는 기조로 기업이 포항에 굳건히 뿌리내리고 글로벌 시장을 선도할 수 있도록 행정·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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