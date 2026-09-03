미세먼지 오래 노출될수록 고콜레스테롤혈증 위험↑

뿌연 서울 도심. 연합뉴스

미세먼지에 노출되는 기간이 길수록 고콜레스테롤혈증 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

특히 여성과 50세 이상 중장년층, 도시 거주자에서 미세먼지 노출과 고콜레스테롤혈증의 연관성이 더 크게 나타났다. 이에 따라 취약계층은 미세먼지 농도가 높은 날 야외활동을 자제해야 한다는 의료진의 제언이 나왔다.

강북삼성병원 직업환경의학과 이원철·김현일 교수 연구팀은 2016∼2022년 국민건강영양조사를 토대로 성인 1만4867명의 미세먼지 노출과 고콜레스테롤혈증 간 연관성을 분석한 결과 이같이 나타났다고 2일 밝혔다.

미세먼지는 그동안 천식이나 폐 질환 등 호흡기 질환을 유발하는 위험인자로 잘 알려져 있었지만, 혈액 속 지질 대사에 미치는 영향에 대해서는 근거가 충분하지 않았다.

연구팀은 환경부 대기 측정망 데이터를 활용해 대상자의 주거지별 미세먼지와 초미세먼지 노출 정도를 파악한 뒤 고콜레스테롤혈증 위험과의 연관성을 분석했다.

분석 결과 미세먼지에 노출된 경우 고콜레스테롤혈증 위험은 노출 기간에 따라 달라졌다.

하루 노출 시 위험이 14.3% 높았고, 6개월 노출 시 22.8%, 5년 노출 시에는 16.6% 증가한 것으로 나타났다.

초미세먼지도 비슷한 경향을 보였다. 하루 노출 시 고콜레스테롤혈증 위험이 9.7% 높았으며, 6개월 노출 시 16.6%, 5년 노출 시 12.5% 각각 증가했다.

미세먼지 노출과 고콜레스테롤혈증의 연관성은 여성과 50세 이상 중장년층, 도시 거주자에서 더 크게 나타났다.

연구팀은 특히 50세 이상 여성의 경우 폐경 이후 호르몬 변화로 혈관 보호 효과가 감소하고, 노화에 따른 대사 기능 저하 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다고 설명했다.

김현일 강북삼성병원 직업환경의학과 교수는 “일상적 수준의 미세먼지 노출에도 고콜레스테롤혈증 위험이 20% 증가할 수 있다”며 “미세먼지는 만성적인 산화 스트레스를 유발해 체내 지질 대사를 교란할 수 있으므로 취약 계층은 미세먼지 농도가 높은 날 야외활동을 자제하고 마스크를 착용해야 한다”고 말했다.

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