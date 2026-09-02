예인 작업 준비 중 사고… 파고 높아 수색 난항

2일 부산 오륙도 남동쪽 해상에서 상선을 예인하기 위해 이동하던 286t급 예인선이 갑자기 전복되는 사고가 발생했다. 당시 선박에는 8명의 선원이 타고 있었으며 현재까지 2명이 구조됐지만 이 가운데 50대 한국인 선원 1명은 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 해경은 실종된 나머지 6명의 선원을 찾기 위해 대대적인 수색작업을 벌이고 있다.

부산해양경찰서는 2일 오후 부산 오륙도 남동방 약 9㎞ 해상에서 A 호(286톤, 견인용 예선)가 전복돼 구조작업을 진행하고 있다고 밝혔다. 부산해경 제공

부산해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시29분 부산 남구 오륙도 남동쪽 약 9㎞ 해상에서 예인선 테엔에스캐처호(286t)가 전복됐다는 신고가 접수됐다. 사고 당시 선박에는 내국인 6명과 인도네시아인 2명 등 8명이 타고 있었던 것으로 확인됐다.



선박은 이날 오전 10시15분 부산항 관공선부두에서 출항한 뒤 사고 해역에 있던 다른 상선을 예인하기 위해 이동 중이었던 것으로 파악됐다. 정상적으로 예인 작업을 준비하던 예인선이 갑작스럽게 전복되면서 선원들이 바다에 빠지는 사고로 이어진 것으로 보인다. 사고 신고는 예인선이 전복된 뒤 인근에서 대기 중이던 상선이 부산항VTS에 신고하면서 접수됐다.



해경은 신고 접수 50여분 뒤인 오후 2시14분 전복된 예인선 선내에서 50대 한국인 선원 1명을 발견했다. 이 선원은 의식이 없는 상태였으며, 해경 연안구조정이 인근 민락항으로 긴급 이송한 뒤 대기 중이던 119구급차를 통해 병원으로 옮겼다. 하지만 이 선원은 병원에서 끝내 사망 판정을 받았다. 인도네시아 국적 선원 1명은 사고 해역 인근을 지나던 다른 상선에 의해 구조됐다.

2일 부산 앞바다에서 전복된 예인선에 타고 있던 선원이 구조되면 이송을 대기하는 소방대원들이 수영구 민락항에서 대기하고 있다. 연합뉴스

해경은 사고 직후 지역구조본부 2단계를 발령하고 비상체제에 돌입했다. 경비함정과 항공대, 중앙해양특수구조단 등 가용 구조세력을 긴급 투입해 실종된 나머지 선원 6명에 대한 수색에 나섰다. 특히 사고 해역 인근을 운항하는 군함과 관공선, 민간선박 등에도 구조 지원을 요청해 수색 범위를 넓히고 있다. 해경은 전복된 선박 주변 해역을 중심으로 항공기와 함정 등을 동원해 실종자들의 위치를 확인하고 있다.



현재 사고 해역에는 초속 4~6m의 북서풍이 불고 있으며 파고는 1~1.5m로 일고 있다. 조류는 북동 방향으로 약 0.5노트이다. 해경 관계자는 “조류와 파고 등으로 수색에 어려움이 있지만 가용세력을 총동원해 실종자 구조에 총력을 기울이고 있다”고 말했다. 해경은 구조작업과 함께 A호가 예인 작업을 위해 이동하던 중 왜 갑자기 전복됐는지 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.



이재명 대통령은 예인선 전복 사고를 보고받은 직후 “가용한 자원을 총동원해 인명을 구조하고 사고 수습에 만전을 기할 것”을 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

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