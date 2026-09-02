용혜인 ‘겸직 버티기’에… 與도 “벼락출세” [개각 후폭풍]

용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 비례대표 의원직 겸직 문제를 놓고 더불어민주당 내부의 사퇴 압박이 거세지고 있다. 비례대표 의원이 입각할 경우 의원직을 내려놓아 온 관례와 달리 용 후보자가 의원직 유지 방침을 굽히지 않으면서 “국민 눈높이에 맞지 않는다”는 지적이 잇따르고 있다. 국민의힘도 국고보조금 문제와 과거 행적까지 꺼내 들며 공세 범위를 넓히고 있다.

청문회 준비 사무실 출근 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진 질문에 대답하고 있다. 용 후보자는 비례대표직 사퇴 요구에 “청문회 잘 준비하며 제 생각을 정리해 전달 드릴 수 있게 하겠다”며 사실상 의원직 사퇴 거부 의사를 밝혔다. 유희태 기자

용 후보자는 2일 의원직과 장관직을 동시에 유지하는 것이 특혜라는 지적에 “이 부분은 여러 의견이 있고 많은 걱정과 우려가 있음을 저도 경청하고 있다”고 말했다. 그러면서도 거취 문제에 대해서는 즉답하지 않았다. 청문회를 앞두고 제기된 비판을 듣겠다는 입장을 보이면서도 의원직 사퇴 여부는 열어두지 않은 셈이다.



민주당에서는 용 후보자의 결단을 요구하는 목소리가 이어졌다. 박선원 최고위원은 “다음 비례대표 순번이 있는 경우에는 당연히 비례대표직을 사퇴하는 게 맞다”며 의원직 사퇴를 공개적으로 요구했다. 이용우 대변인도 “비례대표를 유지하며 장관을 하는 경우가 없었다”고 말했다. 기본소득당의 유일한 의원이라는 특수성을 인정하면서도 기존 입각 관행과 다른 선택에 부담을 나타낸 것이다.



이광재 의원은 “장관을 하고 싶으면 국회의원직을 사퇴하는 게 낫다”며 “젊은이답게 과감한 결정을 내리길 바란다”고 촉구했다. 김영배 의원도 “2000년 김한길 장관 이후 모든 비례대표 입각자는 의원직을 버렸다”며 “비례대표직은 던지는 게 국민 눈높이에 맞는 것 같다”고 했다. 이번 개각에서 조국혁신당 비례대표직을 사퇴하고 청와대 AI미래기획수석으로 자리를 옮긴 이해민 전 의원 사례도 당내에서 비교 대상으로 거론되고 있다.



김 의원은 특히 최근 이 대통령과 민주당의 20·30대 여성층 지지율 하락을 거론하며 “성평등가족부 장관이 그것을 해결해야 하는 입장인데 오히려 악화시키지 않을까 하는 우려가 제기돼 당에서도 굉장히 걱정스러운 측면이 있다”고 말했다. 국회 성평등가족위원회 소속 민주당 의원도 “비례대표직을 내려놓는 것이 후보자를 옹호하기에도 훨씬 수월할 것”이라며 겸직 논란으로 젊은 여성 정치인 발탁이라는 인선 취지가 퇴색하고 있다고 지적했다.



국민의힘은 의원직 유지에 따른 재정 문제까지 꺼냈다. 김소희 의원은 용 후보자가 남은 임기 21개월 동안 의원직을 유지할 경우 의원실 운영비와 보좌진 인건비, 기본소득당 경상·선거보조금 등을 합쳐 약 43억원의 세금이 투입될 수 있다고 주장했다. 안철수 의원도 기본소득당이 사실상 용 후보자를 중심으로 운영된다며 국고보조금 지급 문제를 제기했다. 주진우 의원은 용 후보자가 2021년 경기 안산 주택을 매입한 뒤 11개월 만에 중국 국적자에게 되팔아 2000만원의 차익을 거뒀다며 ‘단타 매매’ 의혹을 제기했다. 서민민생대책위원회는 2023년 가족과 제주도 여행 중 김포공항 귀빈실을 이용한 것을 문제 삼아 용 후보자를 직권남용 등의 혐의로 경찰에 고발했다.

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