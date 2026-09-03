신세계, 청담동에 ‘아만 서울’ 세운다

신세계프라퍼티가 세계적인 럭셔리 호스피털리티 브랜드 ‘아만(Aman)’을 서울에 선보인다. 신세계프라퍼티와 아만은 서울 강남구 청담동에 ‘아만 서울’(조감도)을 조성한다고 2일 밝혔다. 아만 서울은 청담동 일대에 지하 8층∼지상 38층, 연면적 약 7만㎡ 규모로 들어선다. 호텔과 브랜디드 레지던스 49세대, 리테일·문화공간 등이 조성된다.

신세계프라퍼티는 시행사로 프로젝트 기획과 전략 수립, 개발 등 사업 전반을 총괄하고 아만은 설계·디자인·운영에 참여한다.

완공 후에는 아만이 호텔과 레지던스, 커뮤니티 등 주요 시설을 장기 위탁 운영한다. 아만은 1988년 설립된 글로벌 럭셔리 호스피털리티 브랜드로, 세계 주요 도시와 휴양지에서 소수의 고객을 위한 프라이빗한 공간과 서비스를 선보여왔다. 정용진 신세계그룹 회장은 “단순한 호텔 개발을 넘어 서울의 하이엔드 라이프스타일에 새로운 이정표가 될 것”이라고 말했다.

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