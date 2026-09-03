지역의사제 전형 신설… 15명 선발 [수시특집-계명대]

계명대학교는 2027학년도 수시모집에서 4109명을 선발한다. 이는 전체 모집인원 4634명 중 88.7%에 해당한다.



전형별 모집인원은 학생부교과전형 1999명, 학생부종합전형 1503명, 실기·실적전형 607명 등이다. 원서접수는 7일부터 11일까지다. 모든 모집단위에서 계열 구분 없이 교차지원이 가능하며, 전형이 다를 경우 지원 학과에 관계없이 최대 6회까지 복수지원 할 수 있다.



이번 수시모집에서 가장 큰 변화는 학생부교과 지역전형의 성적 반영 방식이다. 기존에는 진로선택 과목 중 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 교과 전 과목을 반영했으나, 올해부터는 진로선택과목 40점과 일반교과 40점을 함께 반영하는 구조로 변경됐다.

황병훈 입학처장

일반교과 성적 반영 시 인문사회계열은 국어·수학·영어·사회(한국사 포함) 교과 중 상위 3개 교과의 전 과목을 반영한다. 자연과학계열(의예과, 약학부 제외)은 국어·수학·영어·과학 교과 중 상위 3개 교과의 전 과목을 반영한다. 자율전공부는 국어·수학·영어·사회(한국사 포함)/과학 교과 중 상위 3개 교과의 전 과목을 반영한다.



학생부교과 면접전형도 대폭 확대된다. 2026학년도 29개 학과 222명에서 2027학년도에는 56개 학과에서 393명으로 확대됐다. 1단계 선발 배수도 전년 10배수(약학부 20배수)에서 올해는 전 모집단위 20배수 선발로 확대한다. 면접고사를 실시하는 모든 전형의 2단계에서는 1단계 ‘성적 70%+면접 30%’로 반영해 면접의 비중을 확대했다.



지역의사제 전형도 신설됐다. 학생부교과(지역의사광역전형) 4명, 학생부종합(지역의사진료전형) 11명을 선발한다.



경영대학에는 성인학습자 전담학과로 융합비즈니스학과가 신설된다.

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