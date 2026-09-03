전 모집단위, 선택과목 무관 지원 가능 [수시특집-한림대]

한림대학교는 2027학년도 수시모집에서 전체 모집 인원의 81.9%에 해당하는 1761명을 선발한다. 전형별 모집인원은 학생부종합전형 610명, 학생부교과전형 1118명, 실기·실적위주전형 28명, 재외국민및외국인전형 5명이다.



학생부종합전형은 1단계 서류평가와 2단계 면접평가로 진행된다. 2단계 면접평가는 1단계 성적의 70%, 면접 성적 30%를 반영한다. 전 과정은 블라인드 평가로 진행된다. 의학과와 간호학과를 제외한 모든 모집 단위에 수능최저학력기준을 적용하지 않는다. 또 학교생활기록부를 기반으로 학업역량 40% , 진로역량 40%, 공동체역량 20%을 종합 평가한다.



학생부교과전형은 면접 없이 학교생활기록부 성적 100%로 선발한다. 교과 90%, 출결 10% 비율로 반영된다. 간호학과와 글로벌학부를 제외한 모든 모집단위가 국어·영어·수학·사회 또는 과학 중 상위 3개 교과를 동일 비율로 반영한다. 간호학과는 국어 20%·영어 20%·수학 40%·사회 또는 과학 20%를 반영한다. 글로벌학부는 영어 50%와 국어·수학·사회 또는 과학 중 상위 2개 교과를 각 25%씩 반영한다.

최재영 입학처장

한림대는 전 모집단위에서 고교 재학 중의 선택과목과 관계없이 지원 가능하며, 이에 따른 별도의 제한이나 감점 요소가 없다.



2027학년도에 의생명과학대학이 신설되면서 대학 내 ‘의생명과학대학 자율전공’으로 신입생 35명을 선발한다.



글로컬MICE학과도 신설돼 신입생을 처음 선발한다. 해당 학과는 관광·컨벤션·국제행사(MICE) 산업의 급성장과 글로벌 교류 확대에 발맞춰 기획·운영·마케팅 역량을 갖춘 전문 인재 양성을 목표로 한다. 학생부종합전형 6명, 학생부교과전형 11명을 포함해 총 21명을 선발한다.

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