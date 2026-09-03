학생부 교과, 학교별 추천 인원 무제한 [수시특집-아주대]

아주대학교는 2027학년도 수시모집에서 전체 선발 인원의 68.9%인 1623명을 선발한다. 구체적으로 △학생부 교과(365명) △학생부 종합(1066명) △논술(182명) △실기·실적(10명)으로 신입생을 선발한다.



지난해와 비교해 달라진 입시 전형의 주요 내용으로는 △첨단학과 선정에 따른 모집단위 개편 및 신설 △수능 전 영역 응시 지원자격 요건 폐지 △학생부 종합(지역의사선발전형)이 신설된다는 점이다.



학생부 교과(고교추천전형)는 학생부 교과를 100% 반영하며, 비교과(출결, 봉사 등)는 반영하지 않는다. 학교별 추천 인원은 제한이 없다. 지난해와 비교해 달라진 점은 수능 전 영역 응시 지원자격 요건이 폐지됐다는 것이다. 수능최저학력기준은 자연계열과 인문계열 모두 국어, 수학(선택과목 제한 없음), 영어, 탐구(사탐, 과탐 중 1과목) 중 2개 영역 등급 합 5 이내이며, 의학과는 국어, 수학(선택과목 제한 없음), 영어, 탐구(과탐, 사탐 중 2개 과목 평균) 중 등급 합 6 이내이다.

최명원 입학처장

학생부종합전형은 △ACE전형(519명) △첨단융합인재전형(244명) △고른기회1전형(94명) △고른기회2전형(58명) △특수교육대상자전형(10명) △지역의사선발전형(6명) △국방IT우수인재1전형(23명)으로 학생을 모집한다.



학생부종합(ACE전형)은 단계별 전형으로 1단계에서 100% 서류평가로 3배수를 선발한다. 2단계는 1단계 성적 70%에 면접 30%를 반영해 최종 합격자를 선발한다. 의학과와 약학과를 제외한 모든 학과는 수능 최저학력 기준을 적용하지 않는다. 지역의사선발전형은 중학교와 고등학교 전 과정을 해당 소재지 학교에서 졸업·이수(예정)하고 재학기간 해당 지역에 거주한 학생이 지원할 수 있다. 모집 인원은 경기 의정부권·남양주권·이천권·포천권과 인천 서북권·중부권에서 각 1명씩이다.

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