학생부 교과성적, 5개 학기 우수 12과목 산출 [수시특집-선문대]

선문대학교는 2027학년도 수시모집에서 전체 모집 인원의 96%인 2160명을 선발한다. 학생부교과전형(일반전형 포함 10개 전형) 1721명, 학생부종합전형(서류전형), 271명, 실기·실적위주전형(일반·체육특기자전형) 168명을 모집한다. 모든 전형에서 수능 최저학력기준을 적용하지 않는다.



학생부 100%로 선발하는 학생부교과전형은 ‘일반전형’ 1101명, ‘지역학생전형’ 274명, ‘지역저소득층전형(간호학과)’ 2명, ‘사회통합전형’ 22명, ‘면접전형’ 110명, ‘농어촌학생전형(정원외)’ 41명, ‘특성화고교졸업자전형’ 30명, ‘기초생활수급자및차상위계층전형’ 41명, ‘장애인등대상자전형’ 10명, ‘면접전형(정원외)’ 90명을 포함해 총 1721명을 선발한다. 학생부교과 면접전형은 2025학년도부터 신설됐고 교과 60%, 면접 40% 비율로 일괄합산 선발한다.

선문대학교는 2027학년도 수시모집에서 학생부교과전형(일반전형 포함 10개 전형) 1721명, 학생부종합전형(서류전형) 등 총 2160명을 선발한다. 사진은 선문대 전경. 선문대 제공

‘서류전형’인 학생부종합전형은 271명을 선발한다. 서류평가는 학교생활기록부를 중심으로 수험생이 학교생활 중 경험하고 노력한 활동 등에 대해 공동체역량·진로탐구역량·학업역량으로 나눠 정성적, 종합적 평가가 이뤄진다. 2인 이상의 평가자에 의해 평가가 진행되고 모든 학생부종합전형에서 자기소개서는 별도로 제출받지 않는다.



올해 선문대 학생부 교과성적 산출방식은 계열 구분없이 5개 학기 동안 주요 교과목(국어·영어·수학·사회·과학/한국사)에서 우수 12과목을 반영하고, 진로선택 교과목 3과목을 반영한다. 선문대 산출 기준을 적용할 경우, 통계적으로 전 교과 기준에서 0.6~1.0등급가량 성적이 올라가기 때문에 수험생은 선문대 입학처 홈페이지 ‘내 성적 산출하기’ 프로그램을 통해 자신의 성적을 산출해보는 것이 좋다.



선문대 성적 산출 기준은 특정 과목의 반영이 필수사항이 아니므로 일부 과목, 일부 학년의 성적이 낮은 학생도 유리하게 반영될 수 있다. 모든 모집단위에서 교차지원과 복수지원이 가능하다. 단 동일한 전형 2회 지원은 불가하다. 교차지원에 따른 가·감점은 없다. 또 학생부교과전형에서 수능최저학력기준은 없다. 전과 제도도 큰 폭으로 열려있어서 1학년 1학기를 마친 후 보건계열을 제외한 모든 모집단위(예체능계열 포함)에서 전과가 가능하다.

박한나 입학처장

실기·실적위주전형은 ‘일반전형’ 158명, ‘체육특기자전형(축구)’ 10명을 선발한다. 일반전형의 경우 실기 반영비율이 80%여서 모집요강을 참고해 실기 준비에 더 집중할 필요가 있다. 2027학년도부터 스포츠과학과와 피트니스재활학과의 실기 종목 중 ‘윗몸 일으키기’ 종목이 ‘메디신볼 던지기’로 변경된다. 입학처에 업로드되는 ‘실기고사 안내 영상’을 참고해 메디신볼 던지기 규정을 확인한 뒤 실기고사에 참여해야 한다.



선문대는 2026학년도부터 계약학과를 운영하고 있다. ‘AI모빌리티융합공학과’와 ‘스마트팩토리융합공학과’는 1학년 등록금의 100%를 지원하며 2~3학년 때는 절반 이상의 장학금 혜택을 제공하고 있다. 계약학과는 학생부 교과 면접전형(교과 60%, 면접 40%)으로 선발하며 대면 면접으로 진행한다.

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