신설 ‘AI융합대학’ 첫 신입생 33명 모집 [수시특집-한국외대]

한국외국어대학교는 2027학년도 수시모집에서 2102명을 선발한다. 전형별 인원은 △학교장추천전형 370명 △학생부종합전형(면접형) 478명 △학생부종합전형(SW인재) 34명 △학생부종합전형(서류형) 585명 △기회균형전형 183명 △논술전형 452명이다. 모든 전형은 중복지원 가능하나 기회균형전형은 별도의 지원 자격을 충족해야 한다. 또한 동일한 전형으로 2개 이상의 모집 단위는 지원이 불가하다.



2027학년도 송도캠퍼스 개교에 따라 신설되는 ‘글로벌바이오 & 비즈니스융합학부’(서류형 15명)와 서울·글로벌 캠퍼스에 각각 신설되는 ‘AI융합대학’(서류형·논술전형 총 33명)도 첫 신입생을 모집한다.



학교장추천전형은 학생부 교과 성적 100%로 선발하며 수능 최저학력기준을 적용한다. 5학기 이상 성적이 있어야 지원 가능하며, 졸업자와 졸업예정자 모두 계열 구분 없이 3학년 1학기까지의 반영 교과(국·수·영·사·과·한국사) 전 과목 성적을 동일 비율로 반영한다. 2027학년도부터는 수능 최저학력기준이 개편돼 서울캠퍼스는 국·수·영·탐(1과목) 중 2개 영역 등급 합 4 이내, 글로벌캠퍼스는 2개 영역 등급 합 6 이내를 충족해야 하며, 한국사는 최저기준에서 제외된다.

이재묵 입학처장

학생부종합전형은 면접형, 서류형, SW인재, 기회균형전형으로 나뉜다. 서류형, SW인재, 기회균형전형은 서류 100%로 뽑는다. 면접형은 1단계에서 서류 100%로 3배수를 선발한 뒤 2단계에서 서류 50%와 제출 서류 기반 면접 50%를 합산한다. 서류평가 비율은 면접형과 SW인재가 학업역량 30%, 진로역량 50%, 공동체역량 20%이며, 서류형과 기회균형전형은 학업역량 50%, 진로역량 30%, 공동체역량 20%다.



논술전형은 논술고사 성적 100%로 선발하며 학생부 교과는 반영되지 않는다. 수능 최저학력기준은 학교장추천전형과 동일하게 변경되어 서울캠퍼스는 2개 영역 등급 합 4 이내, 글로벌캠퍼스는 2개 영역 등급 합 6 이내를 적용받으며 한국사는 제외된다.

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