이창동 ‘가능한 사랑’ 황금사자상 도전

제83회 베니스국제영화제가 2일(현지시간) 이탈리아 베니스 리도섬에서 막을 올렸다. 개막작으로는 미디어 재벌 루퍼트 머독의 이야기를 다룬 대니 보일 감독의 ‘잉크’가 상영됐다.

이창동 감독. 뉴시스

최고상인 황금사자상을 놓고 경쟁 부문에 오른 작품은 모두 21편. 이창동 감독의 ‘가능한 사랑’을 비롯해 마틴 맥도나 감독의 ‘와일드 호스 나인’, 베르너 헤어조그 감독의 ‘버킹 패스터드’, 플로리안 젤러 감독의 ‘벙커’ 등이 주요 화제작으로 꼽힌다. 고레에다 히로카즈, 난니 모레티 등 거장 감독들의 신작도 이름을 올렸다. 경쟁 부문 심사위원장은 미국 배우 겸 감독 매기 질렌할이 맡는다.



한국 영화의 베니스 경쟁 부문 진출은 지난해 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’에 이어 2년 연속이다. 이창동 감독 작품이 베니스 경쟁 부문에 진출한 것은 2002년 ‘오아시스’ 이후 24년 만이다. ‘오아시스’는 당시 감독상·신인배우상(문소리)·국제비평가연맹상을 받았다.



‘가능한 사랑’은 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 영화 제작을 위해 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. ‘버닝’(2018) 이후 8년 만에 선보이는 이창동 감독 신작으로 전도연·설경구·조인성·조여정이 출연했다. 국내에서는 23일 일부 극장에서 개봉한 뒤 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.



올해 영화제는 12일까지 11일간 열린다. 황금사자상 등 주요 부문 수상작은 폐막식이 열리는 12일 발표된다.

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