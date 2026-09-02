엠마, 네이버 브랜드스토어에서 ‘추석 세일 얼리버드’ 진행

사진=엠마 제공

독일 수면 전문 브랜드 엠마(EMMA, 이하 엠마)가 가을 이사·혼수 수요와 추석 시즌을 겨냥해 네이버 브랜드스토어에서 ‘추석 세일 얼리버드’ 프로모션을 진행한다.

이번 얼리버드 프로모션은 9월 1일부터 6일까지 진행되며, 엠마 매트리스 전 라인업을 최대 32% 할인된 가격에 판매한다. 얼리버드 종료 이후에도 추석 본행사는 9월 22일까지 이어질 예정이다.

엠마는 가을 이사·혼수 수요와 올해 추석 연휴가 9월 24일부터 27일까지 이어지는 점을 고려해 본행사에 앞서 얼리버드 프로모션을 마련했다.

얼리버드 기간에는 엠마의 주요 매트리스 제품을 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 대표적으로 ‘엠마 에어그리드’ 매트리스는 정상가 기준 73만 원 할인, ‘엠마 오리지널 2.0’ 매트리스는 정상가 기준 20만 원 할인된다. 행사 제품에는 무료배송이 적용된다.

프로모션을 통해 할인된 가격으로 구매한 제품에도 엠마의 기존 고객 서비스는 동일하게 적용된다. 엠마 매트리스는 구매 후 실제 수면 환경에서 제품을 사용해볼 수 있도록 100일 무료체험 서비스를 제공한다. 체험 기간 내에는 제품 사용 후 반품 여부를 결정할 수 있으며, 10년 품질보증도 할인 여부와 관계없이 동일하게 제공된다.

엠마 매트리스는 제품을 진공 압축한 뒤 원통형으로 말아 포장하는 ‘롤팩(roll-pack)’ 방식으로 배송된다. 일반적인 매트리스보다 부피를 줄인 상태로 이동과 반입이 가능해 대형 매트리스 반입이 어려운 주거 환경에서도 비교적 이동과 반입이 용이하다는 게 회사 측 설명이다. 또한 별도의 방문 설치 과정 없이 제품을 받아볼 수 있다.

엠마 측은 추석 연휴 전 제품 수령을 원하는 고객에게 9월 21일까지 주문할 것을 안내했다. ‘추석 세일 얼리버드’는 9월 6일까지 네이버 브랜드스토어에서 진행된다.

얼리버드 종료 후 추석 본행사는 9월 7일부터 22일까지 이어진다. 프로모션에 대한 자세한 내용은 엠마 네이버 브랜드스토어 및 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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