천안상록리조트 임직원 100명 ‘혈관 건강’ 점검…3년째 레드서클 캠페인

상록골프앤리조트 임직원들이 자신의 혈압과 혈당 등을 직접 확인하며 심뇌혈관질환 예방에 나섰다.

상록골프앤리조트는 2일 천안상록리조트에서 임직원 약 100명이 참여한 가운데 ‘자기혈관 숫자알기, 레드서클 심뇌혈관질환 예방 캠페인’을 진행했다. 이번 캠페인은 천안시 동남구보건소가 주관하고 순천향대학교천안병원 충남권역심뇌혈관질환센터가 지원했다.

참여 직원들은 현장에서 혈압과 혈당 등 기초 건강수치를 측정하고 건강상담을 받았다. 심뇌혈관질환의 주요 위험요인과 예방수칙, 생활습관 개선 등에 대한 건강정보도 제공됐다. 특히 회사 측은 고령 근로자와 고객응대 근로자 등의 참여를 독려해 평소 근무 중 자신의 건강상태를 점검할 수 있도록 했다.

상록골프앤리조트가 레드서클 캠페인에 참여한 것은 올해로 3년째다. 일회성 행사에 그치지 않고 지역 보건·의료기관과 연계해 임직원의 심뇌혈관질환 예방 활동을 이어가고 있다는 게 회사 측 설명이다.

‘레드서클’은 심뇌혈관질환 예방을 위해 자신의 혈압·혈당·콜레스테롤 등 건강수치를 알고 관리하자는 취지의 캠페인이다.

2일 천안상록리조트에서 임직원 약 100명이 참여한 가운데 진행한 ‘자기혈관 숫자알기, 레드서클 심뇌혈관질환 예방 캠페인’ 진행 모습.

이성희 상록골프앤리조트 대표이사는 “임직원의 건강은 안전하고 행복한 일터를 만드는 중요한 기반”이라며 “앞으로도 지역 보건·의료기관과 협력해 예방 중심의 건강관리 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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