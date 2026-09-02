부산 앞바다 예인선 전복 사고…1명 사망·6명 실종

2일 부산 앞바다에서 예인선 한 척이 전복돼 선원 1명이 숨지고 6명이 실종됐다.

부산해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 29분께 부산 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 286t급 예인선 A호가 전복 사고를 당했다.

2일 오후 1시29분께 부산 오륙도 남동방 약 9㎞ 해상에서 티엔에스캐처 호(286t·견인용 예선·승선원 8명)가 전복 돼 해경이 경비함정과 연안구조정 등 13척과 항공대, 중앙해양특수구조단 등을 투입해 구조 작업을 벌이고 있다. 티엔에스캐처 호에는 내국인 6명과 인도네시아 국적 선원 2명이 타고 있었던 것으로 파악됐다. 부산해경 제공

이 선박에는 한국인 6명과 인도네시아인 2명 등 선원이 8명 승선한 것으로 파악됐다.

이 가운데 인도네시아인 50대 남성 1명은 사고가 난 지 약 20분 만에 사고 현장 해역을 지나던 상선 B호에 구조됐다.

신고를 접수하고 사고 해역에 출동한 해경은 A호 선내에서 의식이 없는 상태의 한국인 선원 50대 남성 1명을 발견해 연안구조정에 옮겨 태워 민락항으로 이송했다.

그는 육지에서 대기 중이던 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.

나머지 선원 6명은 실종 상태이며, 해경이 수색작업을 벌이고 있다.

그러나 사고 해역의 높은 파도와 조류 등으로 수색에 어려움을 겪고 있다. 사고 해역에는 현재 파고가 1∼1.5ｍ에 달하고, 초속 4∼6ｍ의 북서풍이 불고 있다.

A호는 사고 발생 약 2시간 만인 이날 오후 3시 27분께 완전히 침몰했다. 이곳의 수심은 약 87ｍ로 파악됐다.

A호는 이날 오전 10시 15분께 상선 B호를 예인하기 위해 부산항 관공선 부두에서 출항한 것으로 확인됐다.

예인을 위해 운항하던 중 전복된 것으로 추정된다.

A호의 전복 사고를 부산항 선박교통관제시스템(VTS)에 신고한 것은 B호였다.

B호는 6만6천332t급 라이베리아 선적 컨테이너선으로 알려졌다.

부산해경은 지역구조본부 단계를 3단계로 격상하고 경비함정과 연안구조정 13척, 항공대, 중앙해양특수구조단 등을 사고 해역에 투입해 구조작업을 벌였다.

해군 광양함, 참수리 고속정, 구축함, 구조함, 소해함, 항공기 2대, 관공선, 해양재난구조대 등도 투입됐다.

이재명 대통령은 이날 사고를 보고받고 "가용한 자원을 총동원해 인명을 구조하라"고 지시했다.

<연합>

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