대저페리, 법정관리 졸업… 포항~울릉 항로 정상화 주목

포항~울릉 간 항로에 전 세계에서 가장 빠른 국내 최대급 초쾌속 여객선 ‘엘도라도 익스프레스호’를 운항하는 ㈜대저페리가 회생절차 개시 약 1년 6여개월만에 법정관리를 졸업하고 본격 경영 정상화에 나선다고 2일 밝혔다.

부산회생법원은 전날 “대저페리가 회생인가 이후 회생담보권 및 회생채권에 대한 변제의무를 조기 이행해 회생계획에 따른 변제를 시작했다”며 “대저페리가 회생 계획 수행에 지장이 있다고 인정할 자료가 없어 회생절차를 종결한다”는 이유로 회생절차를 종결한다는 판결을 내렸다.

전 세계에서 가장 빠른 국내 최대급 초쾌속 여객선 ‘엘도라도 익스프레스호’

대저페리는 2025년 2월 회생절차 개시 결정 이후 국민권익위원회 주관으로 대저페리-울릉군 간 조정 절차를 진행해 2024년 1~3월 운항결손금 지급과 향후 운항결손금을 연간 고정지원금 방식으로 전환하는 내용 합의가 이뤄졌다.

지난 2월 울릉군은 국민권익위원회 조정서에 합의된 2024년 1~3월 운항결손금을 울릉군의회 의결을 거쳐 지급함에 따라 회생절차가 급속도로 진전된 바 있다.

이에 대저페리는 채권자 및 이해관계인과의 협의를 바탕으로 회생계획안을 마련, 관계인집회 가결을 거쳐 지난 6월 23일 회생계획 인가를 받아 변제를 시작해 9월 1일 회생 종결까지의 과정을 거쳤다.

대저페리 관계자는 “회생절차 개시 이후 경영 정상화를 위해 함께 노력해주신 채권자와 관계기관, 울릉군민 여러분들게 감사드린다”며 “회생 종결은 끝이 아니라 새로운 출발이라고 생각하는 만큼 포항~울릉 항로의 지속가능한 발전을 위해 모든 역량을 집중할 방침”이라고 밝혔다.

이어 “엘도라도 익스프레스호 같은 세계적 수준의 초쾌속 여객선이 도서지역을 운항하는 사례가 전 세계적으로도 흔치 않는 만큼 안정적인 운항을 최우선 가치로 삼고 울릉군민과 이용객들에게 안정적 해상 교통권을 보장하는 한편 지역 관광 경기 활성화에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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