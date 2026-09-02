이상준, 日 도쿄 공연 3주 앞두고 돌연 취소…"부득이한 사정"

코미디언 이상준의 월드투어 도쿄 공연이 돌연 취소됐다.

'이상준쇼' 측은 1일 공식 채널을 통해 "9월21일 개최 예정인 '2026 이상준 45 월드투어 인 도쿄'는 부득이한 사정으로 인해 공연을 중지하게 됐다"고 밝혔다.

코미디언 이상준. 뉴시스

이어 "공연을 손꼽아 기다린 모든 사람들에게 갑작스러운 소식을 전하게 된 점 진심으로 사과한다. 티켓 환불 방법 등 자세한 내용은 결정되는 대로 안내해 드리겠다"고 전했다.

구체적인 취소 사유는 알려지지 않았으나, 지난달 미국 공연 당시 불거진 여파가 이번 도쿄 공연에 영향을 미친 것 아니냐는 해석이 나온다.

이상준은 지난달 2일 미국 로스앤젤레스에서 '이상준쇼'를 열고 현지 교민들과 만났다. 그러나 일부 관객들 사이에서 공연 내용이 부실하다는 지적과 함께 음향 문제 등에 대한 혹평이 나왔다.

특히 티켓 가격이 20만원대였던 것으로 알려지면서 공연의 완성도가 가격에 미치지 못했다는 불만도 이어졌다.

논란이 커지자 이상준은 소셜미디어(SNS)를 통해 직접 해명했다. 이상준은 "공연 중 불편함을 느낀 사람이 있다는 걸 확인했다. 즐겁게 웃으려고 왔을 텐데 너무 죄송하다"며 고개를 숙였다.

연출을 맡은 황인희 PD 역시 "특정 좌석의 음향 문제는 현장 기술 운영 과정의 사안일 뿐 이상준 씨의 태도나 수행과는 무관하다"며 " 출연자 개인을 향한 억측과 모욕에는 법적 대응을 검토하겠다"고 했다.

<뉴시스>

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