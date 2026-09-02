‘금 3·은 4·동 7’… 전북 직업계고, 기능경기대회서 기술력 입증

전북 직업계 고등학교 학생들이 전국 최고의 숙련 기술인들이 모인 무대에서 뛰어난 기술력을 선보이며 풍성한 성과를 거뒀다.

2일 전북도교육청에 따르면 전북 직업계고 선수단 84명은 지난달 22일부터 28일까지 인천시 일원에서 열린 ‘제61회 전국기능경기대회’에 참가해 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 7개, 우수상 6개, 장려상 17개 등 모두 37개의 메달·입상 성과를 거뒀다.

전북기계공고 학생들이 ‘제61회 전국기능경기대회’에서 24년만에 동탑을 수상한 뒤 파이팅을 외치고 있다. 전북기계공고는 이번 대회에서 금메달 1개와 은메달 3개, 동메달 3개를 비롯해 모두 17명의 입상자를 배출했다. 전북기계공고 제공

특히, 전북기계공업고등학교는 이번 대회에서 금메달 1개와 은메달 3개, 동메달 3개를 비롯해 모두 17명의 입상자를 배출하며 전국 236개 출전 기관 중 종합 5위에 올라 동탑을 수상했다. 전북기계공고가 동탑을 받은 것은 24년 만이다.

전북기계공고는 7개 직종에 22명의 학생이 출전해 프로토타입모델링, 산업용로봇, 산업제어, 금형, 폴리메카닉스, 메커트로닉스, 기계설계(컴퓨터이용설계) 등 전공 분야에서 고르게 입상했다.

임인현 전북기계공고 교장은 “무더운 여름 내내 훈련에 매진한 학생들과 헌신적으로 지도해준 교사들의 노력이 빚어낸 결실”이라고 말했다.

제61회 전국기능경기대회 메커트로닉스 분야에 출전한 한 학생이 산업용 자동화 설비를 구축하고 있다. 전북도교육청 제공

다른 학교들도 특화 분야에서 성과를 냈다.

강호항공고는 용접과 전기기기, 글로벌학산고는 제과, 덕암정보고는 산업용드론제어와 요리에서 입상자를 배출했다. 전북자동차고는 자동차페인팅, 전주공고는 산업용드론제어·자동차차체수리·자동차정비·전기제어·모바일로보틱스에서 실력을 입증했다. 진경여고는 헤어디자인, 한국게임과학고는 정보기술과 게임 개발 분야에서 입상했다.

특히, 덕암정보고는 올해 전국기능경기대회에 처음 정식 종목으로 채택된 산업용드론제어 분야에서 초대 금메달을 차지해 눈길을 끌었다. 전국 43개 팀, 86명의 선수가 참가한 이 종목에서 탁우영·임한결 학생이 금메달, 박지원·김유현 학생이 장려상을 받았다. 탁우영·임한결 학생은 지난해 전국대회에서의 실수와 파트너 이탈로 팀이 해체되는 어려움을 겪었지만, 새롭게 팀을 꾸려 재도전한 끝에 정상에 올랐다.

김제시는 덕암정보고 드론과가 신설된 2021년부터 예산을 지원하며 전문인력 양성을 뒷받침했고, 학생들은 조종·정비·계기비행 관련 자격을 단계적으로 준비해 왔다.

‘제61회 전국기능경기대회’에서 처음 정식 종목으로 채택된 산업용드론제어 분야에서 초대 금메달을 차지한 김제 덕암정보고 학생들이 기념 촬영하고 있다. 덕암정보고 제공

이현승 덕암정보고 교장은 “팀 해체라는 어려움을 딛고 새롭게 도전해 전국 정상에 오른 것은 기술을 넘어 실패를 두려워하지 않고 다시 일어선, 끈기와 열정이 만들어낸 값진 결실”이라고 밝혔다.

전국기능경기대회 입상 선수에게는 상금과 산업기사 실기시험 면제, 국제기능올림픽대회 국가대표 선발전 출전 등의 혜택이 주어진다.

천호성 전북도교육감은 “전국 최고의 숙련 기술인들이 모인 무대에서 자신의 실력을 마음껏 발휘해 값진 성과를 거둔 학생들이 자랑스럽다”며 “학생들이 기술에 대한 자부심을 느끼고 자신의 분야를 대표하는 기술인재로 성장하도록 직업교육 지원을 지속할 계획”이라고 말했다.

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