윤진이, 즉흥 원주 여행에 당황 “성인만 들어갈 수 있다더라”

배우 윤진이가 가족과 함께한 여행을 공개하며 육아와 여행을 병행하는 현실적인 모습을 전했다.

배우 윤진이가 남편과 두 딸을 동반한 갑작스러운 가족여행을 공개하며 육아와 여행을 병행하는 현실적인 모습을 전했다. 진짜 윤진이

윤진이는 1일 자신의 유튜브 채널 ‘진짜 윤진이’의 영상 ‘힐링하러 갔다가 관절만 갈고 온 가족여행’을 통해 가족과 함께 강원도 원주를 찾은 모습을 공개했다. 영상에서 윤진이는 “원주는 처음”이라며 “여름휴가 철이라 되는 대로 잡은 여행”이라고 설명했다. 여행지를 미리 세세하게 정하지 않고 숙소부터 일정까지 상황에 맞춰 결정해 나가는 가족의 모습이 담겼다.

숙소 역시 예상치 못하게 선택했지만, 객실에 들어선 뒤에는 분위기가 달라졌다. 생각했던 것보다 공간이 널찍했고, 아이들이 사용할 수 있는 볼풀장 까지 마련돼 있었다. 윤진이는 넓은 객실을 보고 만족감을 드러내며 “이렇게 넓은 호텔은 처음”이라고 덧붙였다.

그러나 숙소를 둘러보면서 아쉬운 점도 발견했다. 윤진이는 숙소가 비즈니스 호텔에 가까운 분위기라며 어린 두 딸과 함께 머물기에 적합한 곳인지 잠시 고민하는 모습을 보였다.

가족은 계곡 등 여름 휴가를 즐길 수 있는 장소를 방문하며 여행을 이어갔고, 정해진 일정이 없었던 만큼 그때그때 갈 곳을 찾아 움직이는 방식으로 시간을 보냈다. 그렇지만 가족들이 기대했던 수영장 이용에서 변수가 생겼다. 사우나와 수영장이 성인만 이용할 수 있어 아이들과 함께할 수 없었던 것이다. 윤진이는 “성인만 들어갈 수 있다더라”며 예상하지 못했던 상황에 당황한 듯한 모습을 보이며 어려움을 전했다.

여행 마지막에는 숙소 예약을 둘러싸고 부부가 가볍게 신경전을 벌이는 장면도 등장했다. 윤진이는 하루를 돌아보며 행복한 시간을 보냈다고 말하면서도, 남편으로부터 다음부터는 숙소를 자신이 알아서 예약하라는 말을 들었다고 전했다.

이에 윤진이는 웃으며 앞으로는 남편이 숙소를 알아보라고 했다고 밝혔다. 그는 “왜 이런 데 잡은 거야, 수영장도 애들이 못 들어가잖아”라고 장난쳤다.

한편 윤진이는 2022년 금융계에 종사하는 4세 연상의 김태근 씨와 결혼한 것으로 알려진다. 이후 두 딸을 두고 있으며, 자신의 유튜브 채널을 통해 가족과 함께하는 일상과 다양한 모습을 공개하고 있다.

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