세계일보

검색

떠나는 박정보 서울청장 “철저한 수사로 국민께 답해야”

관련이슈 디지털기획

입력 :
김승환 기자 hwan@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

2일 퇴임식에서 소회 전해
“비판의 목소리는 가슴에 깊게 새기되
기죽거나 위축되지 않았으면 좋겠다”

박정보 서울경찰청장은 2일 “우리는 공정하고 정의롭고 철저한 수사로 국민께 답해야 할 것”이라고 강조했다.

 

박 청장은 이날 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 퇴임식에서 “수사현장에서 근무하면서 기형적인 수사구조 때문에 경찰이 감당하는 책임의 무게에 비해 너무나 야박한 평가와 처우에 속상해 한 적이 많았다. 이제 잘못된 수사구조는 바로 잡혔고 경찰이 온전한 수사 주체가 됐다”며 이같이 밝혔다.

 

 

 

박정보 서울경찰청장이 2일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 연합뉴스
박정보 서울경찰청장이 2일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 연합뉴스

박 청장은 “최근 경찰 사기를 떨어뜨리고 국민들을 불안하게 하는 목소리가 있다”며 “국민 안전과 관련한 사항에는 한치의 소홀함도 용납될 수 없는 것이기 때문에 잘못에 대한 비판은 겸허히 받아들여야겠지만 지금 이 순간에도 현장에서 묵묵히 그 책임을 다 하고 있는 동료들을 생각하면 참으로 안타깝고 가슴이 아프다”고 했다. 그러면서 “비판의 목소리는 가슴에 깊게 새기되 기죽거나 위축되지 않았으면 좋겠다”고 강조했다.

 

박 청장은 경찰의 대표적인 ‘수사통’으로 꼽히는 인사다. 1994년 간부후보 42기로 경찰에 입직한 뒤 총경까지 승진해 경찰청 수사국 특수수사과장, 서울청 수사부 사이버안전과장, 광주청 수사부 수사부장, 강원청 수사부 수사부장, 서울청 수사차장 등을 거쳤다.

 

박 청장은 지난해 9월 치안정감 승진자로 내정된 데 이어 같은 달 서울청장에 임명됐다. 유재성 경찰청 차장(경찰청장 직무대행)과 함께 경찰청장 후보로 거론됐지만 정부가 전날 경찰청장 후보군인 치안정감 보직 인사를 단행하면서 경찰을 떠나게 됐다.

 

박 청장 후임은 이번 인사에서 치안정감으로 승진한 고범석 전 전남경찰청장이다.


김승환 기자 hwan@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

차희 '반가운 손인사'
  • 차희 '반가운 손인사'
  • 서은수 '상큼 발랄'
  • 하윤경 '매력적인 미소'
  • 수영, 군살 하나 없는 몸매