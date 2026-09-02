보성군, 2027년 정부예산안 현안사업 4건 반영… 국비 40억 확보

전남광주 보성군이 정부의 2027년도 예산안에 지역 주요 현안사업 4건의 국비 40억원(총사업비 298억 원 규모)을 반영시키며 미래 성장 동력 확보에 청신호를 켰다.

2일 보성군에 따르면 정부가 국회에 제출한 2027년도 예산안에 반영된 지역 현안 사업은 △K-Tea 보성말차 가공시설 현대화사업(26억원) △율포항 국가어항 지정 추진 용역(9억원) △득량면 월평·신동지구 마을하수도 정비(3억원) △벌교읍 호동·동막지구 마을하수도 정비(2억원) 등 총 4건이다.

보성군청 전경. 보성군 제공

가장 눈에 띄는 성과는 총사업비 52억원이 투입되는 ‘K-Tea 보성말차 가공시설 현대화사업’이다. 보성군은 2008년 조성 이후 시설이 노후화된 보성녹차가공유통센터를 2027년부터 2028년까지 전면 현대화하고 급증하는 국내외 말차 수요에 발맞춰 말차 전용 가공 설비와 생엽 건조 시설을 구축할 계획이다. 군은 그동안 농림축산식품부와 기획재정부, 국회 등을 8차례나 방문해 사업 필요성을 설득한 끝에 결실을 맺었다.

해양 인프라 확충 분야에서는 2024년 8월 국가어항 예비대상항으로 선정된 율포항의 지정·고시 및 기본설계 용역비 국비 9억원을 확보했다. 군은 2027년 상반기 국가어항 정식 지정을 목표로 후속 행정 절차에 속도를 낼 방침이다.

이와 함께 주민 정주 환경을 개선하기 위한 농어촌마을하수도 정비사업에도 국비가 배정됐다. 총사업비 135억원 규모의 득량면 월평·신동지구(국비 3억원)와 총사업비 93억원 규모의 벌교읍 호동·동막지구(국비 2억원)의 하수처리시설 및 오수관로를 정비해 악취와 수질 오염을 대폭 개선할 예정이다.

김철우 보성군수는 “이번에 반영된 예산은 보성 차 산업의 글로벌 경쟁력을 높이고 해양 기반시설을 확충하며, 주민 생활환경을 개선하는 데 꼭 필요한 핵심 사업”이라며 “국회 심의 단계에서도 긴밀히 대응해 최종 예산 확정까지 차질 없이 챙기겠다”고 강조했다.

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