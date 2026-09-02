기보, 기술거래·사업화에 1023억원 투입…R&D 성과 사업화 속도

국가 연구개발(R&D) 성과가 기술거래에 그치지 않고 실제 사업화로 이어질 수 있도록 기술거래 플랫폼과 금융 지원이 강화된다.

기술보증기금(기보)은 2027년 정부 예산안에 국정과제인 ‘기술거래플랫폼 연계·고도화’와 ‘기술사업화 전용 보증’등 기술거래·사업화 활성화 예산 1023억원이 반영됐다고 2일 밝혔다. 이를 바탕으로 ‘스마트테크브릿지’를 중심으로 부처별 기술거래 플랫폼을 연계·고도화할 계획이다.

기보 부산 본점. 기술보증기금 제공

기업들은 그동안 필요한 기술을 찾기 위해 여러 플랫폼을 일일이 확인해야 했지만, 앞으로는 스마트테크브릿지에서 여러 플랫폼에 흩어진 기술정보를 한 곳에서 검색할 수 있게 된다. 인공지능(AI)이 기업과의 대화를 통해 기술 수요를 파악하고 적합한 기술을 추천하는 기능도 강화된다. 기업은 기술 검색과 매칭부터 상담·계약, 사업화 금융지원까지 한 번에 이용할 수 있게 된다.

기술사업화 금융도 확대한다. 기보는 내년 ‘R&D사업화 프로젝트보증’과 ‘R&D사업화 유동화보증’을 통해 총 7300억원 규모의 보증을 공급할 계획이다. 지원 대상은 공공연구기관 등에서 이전받은 기술이나 정부 R&D 과제를 사업화하는 기업으로, 기존 보증한도와 별도로 지원받을 수 있다.

권형택 기보 이사장은 “우수 기술이 실제 사업화 성과로 이어지기 위해서는 기술 수요 발굴부터 자금 지원까지 유기적으로 연계되는 통합 지원체계가 중요하다”며 “스마트테크브릿지를 중심으로 범부처 기술거래플랫폼을 연계·고도화하고 국가 R&D 성과의 성공적인 사업화를 뒷받침하겠다”고 말했다.

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