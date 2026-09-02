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송영길 “용혜인 카드 민심 수용 어려워”… 이해민·이소영 발탁엔 긍정 평가

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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라디오 출연해 개각 평가…김용범 청와대 정책실장 사퇴 배경엔 “부동산·주가 책임”
송영길 더불어민주당 의원. 뉴시스
송영길 더불어민주당 의원. 뉴시스

 

더불어민주당 송영길 전 대표가 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 기본소득당 용혜인 의원을 향해 청년층 소구력 부족과 불공정 논란을 들어 강하게 비판했다.

 

송 전 대표는 2일 오전 방송된 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “이분이 과연 2030에게 무슨 소구력이 있을까에 대한 의문이 있다”며 “민심이 수용하기가 쉽지 않을 것”이라고 밝혔다.

 

◆ “의원직 쥐고 장관까지는 욕심…청년 공감 얻기 어려워”

 

송 전 대표는 청년 발탁 인사라는 일각의 평가를 정면으로 반박했다. 그는 “2030이 자기 세대 중 누구를 장관시키고 발탁했다는 데 대해 공감하는 경우가 얼마나 있겠냐”며 “오히려 장관을 시키는데 또 국회의원까지 계속하겠다는 건 누가 보더라도 욕심으로 보이고, 불공정하게 느껴지는 것”이라고 지적했다.

 

야당과 여론의 집중 공세를 받는 용 후보자의 처지를 야생 생태계에 빗대기도 했다. 송 전 대표는 다큐멘터리 ‘동물의 왕국’을 언급하며 “세렝게티 초원에 누떼들이 개울물 건너갈 때 악어떼들의 습격을 다 막기는 어렵지 않나. 지나가다 한 마리는 희생되는 경우도 있다”고 말했다. 전체 내각의 원활한 임명 동의를 위해 용 후보자의 거취 정리가 불가피할 수 있다는 뜻으로 해석된다.

 

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 서울 서대문구 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 유희태 기자
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 서울 서대문구 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 유희태 기자

 

◆ 전용기엔 “가장 잘한 인사”…이소영·이해민 발탁 긍정 평가

 

반면 당내 다른 청년 정치인인 전용기 최고위원에 대해서는 호평을 남겼다. 송 전 대표는 “이분은 1991년생으로 2030이지만 두 번의 국민 심판을 통해 재선 국회의원이 된 분”이라며 “그래서 나는 (전 최고위원 임명을) 가장 잘한 인사라고 본다”고 평가했다. 비례대표 연합정당 출신인 용 후보자와 달리, 비례대표를 거쳐 경기 화성정 지역구에서 자력 당선된 점을 높이 산 셈이다.

 

청와대의 전반적인 개각에 대해서는 긍정적인 반응을 보였다. 송 전 대표는 “여러 가지로 의미있는 지점이 있었다”며 대통령비서실 AI미래기획수석으로 임명된 조국혁신당 이해민 의원과 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자를 주목할 만한 인사로 꼽았다.

 

◆ 김용범 전 실장 사퇴엔 “부동산·주가 악재 속 불가피”

 

레버리지 상장지수펀드(ETF) 책임 논란 등으로 물러난 김용범 전 청와대 정책실장의 사퇴를 두고는 경제적 여건에 따른 정치적 책임론을 강조했다. 송 전 대표는 “아무래도 지금 부동산과 주가 등 모든 게 다 안 좋은 데 대해 누군가 책임을 져야 될 상황이 된 것”이라고 짚었다.

 

이어 “본인이 스스로 그만둬야 한다고 강력히 생각한 것 같다”며 “불가피하다고 생각한다”고 설명했다. 사퇴 발표 직후 김 전 실장과 직접 전화 통화를 나눴다는 송 전 대표는 “위로의 뜻을 전하자 김 전 실장 역시 ‘불가피한 일이었다’고 답했다”고 덧붙였다.


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