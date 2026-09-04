2억 쏘는 임영웅·티셔츠 아끼는 김희철, 이들이 지갑을 여는 법

화려한 무대 위 스포트라이트가 꺼진 뒤 대중의 기억 속에 남는 것은 결국 한 인간의 민낯이다. 연예계에서 선행은 흔한 일상이지만 그 방식과 삶의 태도는 저마다 완벽하게 갈린다. 최근 거제와 통영을 집어삼킨 유례없는 집중호우의 참상 속에서 수많은 이들의 시선을 사로잡은 두 명의 최정상 스타가 있다. 바로 가수 임영웅과 방송인 김희철이다.

빛나는 조명이 사라진 자리에서 비로소 드러나는 단단한 실천의 진정성. 임영웅 ‘별빛 같은 나의 사랑아’ 뮤직비디오·유튜브 채널 ‘김희철 KimHeeChul’ 화면 캡처

이들의 선행은 단순한 자선 행위를 넘어선다. 유기적으로 이어진 막대한 자본의 흐름을 보여주는 대규모 연대와 단 한 통의 전화로 모든 것을 결정하는 즉흥적인 개인의 결단이 교차한다. 대중은 이 전혀 다른 두 가지 방식의 충돌 속에서 비로소 진짜 실체를 마주하게 된다. 완벽하게 설계된 체계적인 기부와 통장을 스치는 개인의 빠른 결단은 그 어떤 수식어보다 날카로운 실천의 무기다. 이들이 보여주는 선행의 온도는 다르지만 그 행동이 만들어내는 사회적 파급력은 결코 가볍지 않다.

김희철의 기부는 오롯이 즉흥성과 직관에 기댄다. 거제와 통영의 피해 소식을 접하자마자 그는 소속사와 상의하는 복잡한 절차를 생략한다. 개인 자격으로 곧바로 관계자에게 전화를 걸어 1억원을 송금하는 방식이다. 방송에서 보여주던 가볍고 유쾌한 이미지와는 상반된 결단력 있는 면모가 드러난다. 거액이 개인 통장에서 곧바로 이체되는 과정에는 일말의 망설임도 존재하지 않는다. 흥미로운 점은 그의 평소 소비 습관이다. 대형 재난에 억대의 돈을 선뜻 쾌척하는 통 큰 모습을 보이면서도 정작 본인의 일상에서는 티셔츠 한 벌을 몇 년씩 입거나 물건을 쉽게 버리지 않는 등 지독할 정도로 검소한 생활인을 자처한다. 자신을 향한 지출에는 한없이 인색하지만 타인의 고통 앞에서는 가장 먼저 지갑을 여는 태도는 모순이 아니라 엄격한 자기 관리의 결과물이다.

방송의 유쾌함을 넘어선 단호한 결단, 그 이면에 숨겨진 소탈한 생활인의 얼굴. 김희철 SNS

반면 임영웅의 기부 방식은 탄탄한 조직력과 팬덤의 결합으로 완성된다. 소속사와 함께 사랑의열매를 통해 거제·통영 지원에 2억원을 기탁한 그의 행보는 팬클럽 영웅시대의 견고한 연대와 맞물려 움직인다. 팬클럽의 이름으로 이뤄지는 수억원 단위의 기부는 철저한 계획과 투명한 시스템 안에서 작동한다. 대규모 자본이 움직일 때 그 중심에는 언제나 확고한 책임 의식과 대중과의 약속이 존재한다. 수식어는 필요 없다. 그에게 기부는 즉흥적인 감정의 발산이 아니라 오랜 신념의 연장선이자 공인으로서 지켜야 할 객관적인 책무다. 숫자로 증명되는 압도적인 규모감은 그가 쌓아온 커리어의 깊이를 그대로 대변한다.

거대한 팬덤의 연대와 투명한 시스템이 함께 빚어낸 거침없는 나눔의 궤적. 세계일보 자료사진

김희철과 임영웅. 두 사람의 전혀 다른 궤적은 기부라는 동일한 행위가 얼마나 다양한 인간 군상을 비출 수 있는지 보여주는 거울이다.

이번 거제와 통영 수해 복구 현장에는 이들을 필두로 연예계 전반의 구체적인 나눔 행렬이 이어졌다. 희망브리지를 통해 5000만원을 기탁한 배우 이성경과 거제지역에 직접 5000만원을 지원한 그룹 리센느가 뜻을 함께했다. 이어 방송인 이혜영과 프로게이머 쵸비 정지훈이 각각 3000만원을 쾌척했고, 김은숙 작가가 2000만원의 성금을 보탰다. 또한 배우 채종협, 가수 박서진, 위너 강승윤 등이 각각 1000만원의 기부금을 전달하며 실질적인 복구 현장에 활력을 불어넣었다. 이들은 각자의 자리에서 벌어들인 부를 자신들만의 성취에 가두지 않고 삶의 터전이 무너진 남부지역의 든든한 방패막이가 되어주었다.

상처 입은 일상을 다시 일으켜 세우는 연예계의 조용하지만 든든한 방패막이. 거제시 제공

결국 대중이 이들의 이야기를 소비하는 이유는 스타라는 이름 때문만이 아니다. 거대한 조직력을 통해 사회적 책임을 다하는 성실함과 위기의 순간에 사재를 털어 넣는 결단력은 모두 그들의 묵직한 생활 태도를 증명한다. 스타들은 명성에만 기대지 않는다. 스스로의 힘으로 삶의 무게를 지탱하며 자신이 가진 영향력을 가장 구체적인 방식으로 증명해낸다. 무너진 일상 위로 건네진 스타들의 진심 어린 손길과 행동이 만들어내는 깊은 파장은 오늘도 조용히 세상을 움직이고 있다.

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