[속보] ‘홍명보 선임 개입 의혹’ 정몽규 전 축구협회장 경찰 출석

홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 정몽규 전 대한축구협회 회장이 경찰에 출석했다.

정몽규 전 대한축구협회 회장. 뉴시스

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 2일 정오쯤부터 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 정 전 회장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.

이날 오전 11시54분쯤 서울경찰청 광역수사단 마포청사에 도착한 정 전 회장은 취재진에게 “부당 개입은 전혀 없다고 생각한다”며 “경찰 조사에 성실히 임하겠다”고 말했다.

앞서 시민단체 서민민생대책위원회는 정 전 회장이 2024년 홍 전 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 제기하며 강요와 협박, 업무방해, 업무상 배임 등 혐의로 고발했다.

경찰은 정 전 회장이 당시 축구협회장으로서 위계와 지위 등을 이용해 감독 선임을 최종 승인하는 이사회의 업무를 방해했는지 수사하고 있다.

경찰은 이날 정 전 회장을 상대로 홍 전 감독 선임을 위해 이임생 전 축구협회 기술총괄이사 등 협회 임원이나 이사회 이사에게 압력을 행사했는지 등을 조사할 것으로 보인다.

서울경찰청이 정 전 회장을 불러 조사한 것은 지난 7월1일 서울 종로경찰서로부터 사건을 넘겨받은 이후 처음이다.

종로경찰서는 2024년 7월부터 관련 고발 8건을 배당받아 정 전 회장과 이 전 이사 등 협회 관계자들을 조사해왔다. 사건을 넘겨받은 서울경찰청은 지난달 6일 대한축구협회 등을 압수수색하고 최근까지 다수의 전력강화위원과 이사회 이사를 불러 조사했다. 지난달 26일에는 김정배 전 축구협회 상근부회장을 조사했다.

지난달 4일 피의자 조사를 받은 홍 전 감독은 자신의 선임 과정에서 정 전 회장과 별도로 연락한 사실이 없다고 밝혔다.

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