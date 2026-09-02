LG, 고우석과 연봉 5억원 계약…실수령액 1억5000만원

프로야구 LG가 지난 1일 투수 고우석과 계약기간 1년 연봉 5억원에 계약을 완료하고 선수 등록을 마쳤다고 2일 밝혔다. 고우석은 시즌 도중 복귀함에 따라 잔여 시즌 3개월분인 1억5000만원을 받는다.

LG에 복귀한 고우석(왼쪽)이 차명석 단장과 악수하고 있다. LG 트윈스 제공

고우석은 2017 신인 드래프트에서 1차 지명으로 LG에 입단해 2023년까지 통산 7시즌 동안 354경기 19승 26패 139세이브 6홀드 평균자책점 3.18을 기록했다. 2019시즌부터 팀의 마무리 투수로 활약했고, 2022시즌에는 42세이브를 기록하며 정규리그 세이브 1위에 올랐다. 특히 2023시즌 LG가 29년 만에 통합우승을 차지할 당시에도 한국시리즈 5차전 마지막 이닝을 책임졌다.

구단은 “고우석은 2023시즌 마무리투수로 팀의 29년 만의 통합우승에 힘을 보탰으며, 미국 무대에서 값진 경험을 쌓고 돌아왔다. 올해 남은 정규시즌에 LG트윈스의 투수 전력에 큰 보탬이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

고우석은 “한국에 있을 때나, 미국에 있을 때나 변함없이 열정적인 응원을 보내주신 팬들께 감사하다. 비록 시즌이 많이 남지는 않았지만, 남은 경기에 팀의 승리를 위해 최선을 다해 던지겠다"고 소감을 전했다.

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