550조 쏟아붓는 AI 데이터센터, 고객은 어디에?

정부·기업이 메가프로젝트 등을 통해 발표한 국내 인공지능(AI) 데이터센터 물량 약 20GW(기가와트) 중 구체적인 수요가 확인된 사업은 12% 남짓 된다는 분석이 나왔다. 빈집 지어놓고 세입자를 기다리는 꼴이란 말이 나올 수밖에 없다.

정부는 메가프로젝트·관련 특별법 등을 통해 AI 데이터센터 관련 인허가 특례와 전력·용수·계통 등에 대한 선제적 지원에 속도를 내고 있다. 선행된 기반시설 투자는 회수가 어려운 만큼 최소한의 기준을 마련할 필요가 있다는 지적이 나온다.

기후·에너지 싱크탱크 넥스트가 발표한 이슈브리프에 따르면, 정부·기업이 계획한 국내 AI 데이터센터 20GW 중 수요가 확정된 사업은 2.5GW(12.5%)에 불과해 550조원 규모 투자의 회수 불능 위험을 경고했다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆“계획 20GW vs 확정 수요 2.5GW”

기후·에너지 정책 싱크탱크 사단법인 넥스트는 이같은 내용을 담은 이슈브리프 ‘냉정과 열정 사이: AI 데이터센터 수요 불확실성에 대하여’를 2일 공개했다.

이에 따르면 정부와 기업이 내놓은 AI 데이터센터 계획 물량은 2035년 기준으로 20GW 수준이다. 이는 정부가 지난 6월 발표한 메가프로젝트 내 물량인 18.4GW(∼2035년)와 기업이 별도로 공개한 물량 1.628GW(∼2035년)를 합산한 것이다.

김수강 넥스트 선임연구원은 이 중에서 핵심 고객과의 계약이 체결됐거나 국가 AI 컴퓨팅센터, 내부 연산처럼 수요가 비교적 명확한 AI 데이터센터 사업 물량을 별도 계산했다. 그 결과 2030년 완공되는 물량은 2.3GW, 2035년에는 0.2GW가 더해져 수요가 확정된 사업은 총 누적 기준 2.5GW로 평가됐다. 이는 정부·기업 발표 전체 물량 중 12.5%에 그치는 수준이다.

김 연구원은 이와 별개로 ‘한·미 AI 전략협력 시나리오’도 제시했다. 아랍에미리트처럼 미국과 AI·반도체·데이터센터 운영을 포괄하는 전략적 협력체계를 구축하고 미국 초대형 데이터센터 운영 기업과 AI 기업의 동북아 연산 거점으로 우리나라가 자리 잡는 경우를 가정한 것이다. 구체적으로 아랍에미리트-미국 AI 캠퍼스와 같은 5GW급 물량 확보가 2030년과 2035년 총 두 차례 이뤄진다고 가정했다. 이 시나리오에 따르면 국내 AI 데이터센터 물량이 2030년 7.3GW, 2035년 12.5GW까지 늘어난다는 계산이 나온다. 다만 이조차도 정부·기업 계획 물량에는 못 미치는 수준이다.

◆선제 지원 늘리는 정부…리스크는 누가 지나

김 연구원은 “데이터센터의 경제성은 가동률과 장기 고객 계약에 의해 결정되기 때문에 수요가 계획대로 확보되지 않을 경우 사업 축소·지연, 취소에 따른 위험은 사업자의 투자 손실에 그치지 않고 지역 인프라와 정책지원 비용 문제로 이어질 수 있다”고 지적했다.

실제 정부가 최근 AI 데이터센터 관련 민간투자 규모라 밝힌 게 550조원이다. 이 밖에 관련 특별법으로 통합 인허가 등이 도입되고 비수도권 AI 데이터센터는 전력계통영향평가 특례, 시설기준 완화 등이 적용되고 있다. 메가프로젝트 대상 지역은 전력·용수·계통 등 기반시설 지원이 우선 제공될 예정이다. AI 데이터센터 전용 전기요금 체계 개편도 추진 중이다.

김 연구원은 “임차 계약이나 자금 조달이 확정되지 않은 용량이 계통접속·부지·발전설비 확보 절차를 선점한 이후 사업이 중단될 경우 선행된 기반시설 투자와 지원은 회수하기 어렵다”며 “수요가 불확실한 대규모 AI 데이터센터 사업에 대해 공공이 어느 수준까지 기반시설을 선제 지원할 것인지에 대해 최소한의 정책 기준을 마련할 필요가 있다”고 지적했다.

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