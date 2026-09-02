민병덕 을지로위원장 “홈플러스 회생이라는 사회경제적 가치 살펴주시길”

더불어민주당 민병덕 을지로위원회 위원장은 2일 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스의 회생계획안 관계인집회 표결을 앞두고 “홈플러스 회생이라는 사회경제적 가치를 폭넓게 살펴주시기 당부드린다”고 강조했다.

민 위원장은 이날 오전 국회에서 마트산업노동조합과 함께 ‘홈플러스 회생안 가결 요구 기자회견’을 열고 “법원에도 호소드린다. 매장은 다시 살아났고, 국민은 돌아왔다”며 이같이 밝혔다. 회견에는 초대 을지로위원장인 우원식 전 국회의장과, 민주당 김남근·이강일·이훈기·박희승 의원 등 위원회 소속 의원들, 진보당 정혜경·윤종오 의원, 사회민주당 한창민 대표가 참석했다.

민병덕 더불어민주당 을지로위원장이 2일 서울 여의도 국회 소통관에서 홈플러스 회생안 가결 요구 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

서울회생법원은 이날 오후 3시 홈플러스 회생계획안과 관련한 관계인집회를 열고 회생담보권자와 회생채권자, 주주 등 조별로 회생계획안에 대한 동의 여부를 확인한다. 이틀 뒤인 4일은 회생계획안 가결의 법정 최종기한이다.

민 위원장은 “2000억원의 긴급운영자금이 마련됐고 문을 닫았던 67개 점포가 다시 불을 켰다”며 “재개장 이후 홈플러스는 작년 대비 57% 늘어난 1164억원의 매출을 올렸다. 고객도 38% 늘었고, 구매회원 수는 무려 255% 늘었다”고 설명했다.

이어 “시민 여러분께서 ‘홈플러스를 살리자’며 장바구니를 채워주신 결과”라며 “이보다 더 확실한 회생 가능성의 증거가 어디 있겠느냐”고 목소리를 높였다.

그러면서 “회생계획안이 인가받으려면 공익채권자들의 동의가 반드시 필요하다. 그런데 어제 기준 공익채권자 동의율은 59%에 머물러 있다고 한다”며 “임직원 동의율은 87.9%에 이르지만, 아직 갚지 못한 납품대금이 5032억원에 달하다 보니 물품대금 채권자 동의율은 64.4%에 그치고 있다”고 했다.

민 위원장은 홈플러스 협력업체를 향해선 “그동안 마음고생 하신 협력업체 사장님들께서 선뜻 동의서에 서명하지 못하고 계신 그 심정을 잘 안다”며 “하지만 지금 동의를 미루신다고 해서 더 유리해지는 것이 아니다. 오늘 관계인집회까지 충분한 동의를 얻지 못하면, 법원은 회생계획안의 수행 가능성을 인정할 수 없게 되고 홈플러스는 파산 절차로 넘어갈 수 있다”고 했다.

이어 “파산은 100% 변제가 아니라 헐값 청산이며 그 피해는 지금보다 훨씬 커진다”며 “협력업체 사장님들, 그리고 아직 망설이고 계신 모든 공익채권자 여러분께 다시 한 번 간곡히 호소드린다”고 말했다.

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